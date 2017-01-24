24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Esrarengiz yangınları görenler şaşırıyor!

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Samsun'da Erol ailesinin evinde çıkan esrarengiz yangınlar görenleri şaşırtıyor. Yangınların yapılan tüm şeylere rağmen sürmesi ise çifti bunalttı.
Esrarengiz yangınları görenler şaşırıyor!
Esrarengiz yangınları görenler şaşırıyor! Esrarengiz yangınları görenler şaşırıyor! Esrarengiz yangınları görenler şaşırıyor!

 

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde bir evde yaşanan esrarengiz olay görenleri hayrete düşürdü.

Esenköy Mahallesi’nde ikamet eden İsmail Erol (74) ve Satu Erol'a (74) ait evde giysilerde, makine örtüsünde, raflarda beklenmedik anda yangın çıkıyor. Özellikle Satu Erol evde olduğu zaman çıkan yangının sebebi belirlenemiyor.

Mahallede birinci aza görevi yapan Alaattin Atay (42), 3 gecedir nöbet tuttuklarını, evin muhtelif yerlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktığını, yangın söndürüldükten sonra başka bir yerde tekrar çıktığını söyledi.

HERKES ŞAHİT!

Atay, "Önce bu yangının elektrikten kaynaklandığını düşündük. Tüm tesisatı değiştik. Ancak yine yangın çıktı. Daha sonra elektriği tamamen kestik. Yangın yine çıktı. Yangından zarar gören eşyaları toplayıp yaktık. Satu teyze evde olduğu zaman yangın çıkıyor. O evden ayrılınca yangın olmuyor. Bu olaya tüm komşular dahil herkes şahit" şeklinde konuşarak hayretler içinde olduğunu söyledi.

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O EVDE OLDUĞUNDA YANGIN ÇIKIYOR

İki gecedir nöbet tutan Yahya Ak (59), bu olayın şaşkınlığını üzerinden atamadığını belirterek evde yanan yerleri gösterdi. Kendisinin bizzat şahit olduğunu dile getiren Ak, özellikle Satu Erol'un evde olduğu, başkalarının dışarıda olduğu zaman yangın çıktığını, bu olaya defalarca şahit olduğunu iddia etti.

"ŞAŞTIK KALDIK"

Olayı anlatan Satu Erol, evde eşiyle oturdukları sırada kanepe örtüsünün aniden yanmaya başladığını gördüğünü, örtü söndürüldükten sonra makine örtüsünün tutuştuğunu, onu da söndürünce ocaklıktaki minderin tutuştuğunu, olay karşısında şakına döndüklerini belirti. Satu Erol, "Ben evde olunca yangın çıkıyor. 2 gece başka evde kaldım yangın çıkmadı. Bugün geldim yine yangın çıkmaya başladı" diyerek çok bunaldığını belirtti.

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BİR KOVA SU İLE HAZIR BEKLİYORUZ

Satu Erol’un eşi İsmail Erol bu olayları doğruladı. Mahalle sakinleri de yangının neden nasıl çıktığını anlamadıklarını, her an bir kova hazır suyla beklediklerini belirtti. Çekim yapıldığı esnada Satu Erol'a ait kazağın kendiliğinden tutuşarak yanması objektiflere yansıdı. 

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