Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa’da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler, A.A., A.H. ve M.F.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 şahsı gözaltına aldı.
METROPOLLERDE CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI
Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Şanlıurfa’da kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulunacakları, Suriye’de canlı bomba eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendi
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa’da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler, A.A., A.H. ve M.F.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 şahsı gözaltına aldı.
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