24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.024 -0.03
  • Altın: 146,503 -0.22
  • Dolar: 3,7538 -0.18
  • Euro: 4,0342 -0.12

Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendi

»
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.
Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendi
Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendi Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendi Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendi

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, PKK/PYD üyesi 5 kişinin sınırdan geçiş yaparak Şanlıurfa’da başta güvenlik güçleri olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bombalı saldırılarda bulunulacağı bilgisini aldı. Konuyla ilgili operasyon yapan ekipler, A.A., A.H. ve M.F.A. ile isimleri öğrenilemeyen 2 şahsı gözaltına aldı.

METROPOLLERDE CANLI BOMBA EYLEMİ YAPACAKLARDI
 
Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde Şanlıurfa’da kamu kurum ve kuruluşları ile askeri birlik ve emniyet güçleri hakkında eyleme yönelik bilgi toplama faaliyetlerinde bulunacakları, Suriye’de canlı bomba eğitimi alan örgüt mensubunun ülke içerisinde başta metropol iller olmak üzere canlı bomba eylemi yapacaklarını ifade ettikleri öğrenildi.
 
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Nazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladıNazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladıAylin Nazlıaka, MHP seçmeninin isteği doğrultusunda Meclis'te kelepçeli eyleme imza attığını söyledi.
Canlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendiCanlı bomba eylemi düzenleyecek 5 hain enselendiŞanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.
Lütfü Oflaz’dan Müslüman ülkelere ağır eleştirilerLütfü Oflaz’dan Müslüman ülkelere ağır eleştirilerÜnlü yazar ve düşünür Lütfü Oflaz, hükümete en yakın gazetelerden Star’daki köşesinde, Müslüman aleminde başta yöneticiler olmak üzere çalıp çırpmanın, yolsuzluk yapmanın, rüşvet almanın kol gezdiğini yazdı.
Sandıktan 'Evet' çıkarsa hayatımızda neler değişecek?Sandıktan 'Evet' çıkarsa hayatımızda neler değişecek?Sandıktan 'Evet' çıkarsa hayatımızda neler değişecek?
Kırıkkale'de yüzlerce güvercin yanlışlıkla katledilmiş!Kırıkkale'de yüzlerce güvercin yanlışlıkla katledilmiş!Kırıkkale İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu, geçtiğimiz günlerde bir parkta onlarca güvercinin telef olmasıyla ilgili açıklama yaptı.
Asker zulayı patlattı! Nefes kesen operasyonAsker zulayı patlattı! Nefes kesen operasyonTunceli'nin Bali Deresi bölgesinde başlatılan operasyonda PKK'nun 19 sığınağı ele geçirildi. Sığınaklarda ele geçirilen cephane, telsiz, ve yaşam malzemeleri imha edildi.
  • Esrarengiz yangınları görenler şaşırıyor!24 Ocak 2017 Salı 10:04
  • Hainlere Almanya'da Türk tokadı!24 Ocak 2017 Salı 09:58
  • İşte referandum anket sonuçları24 Ocak 2017 Salı 09:49
  • CHP'den skandal karar! Türkiye aleyhine çalıştılar24 Ocak 2017 Salı 09:14
  • Elektrik direğinde ölü bulundu24 Ocak 2017 Salı 09:11
  • 20 ceza puanı alan atılacak24 Ocak 2017 Salı 08:51
  • Polis her yerde bu kadını arıyor24 Ocak 2017 Salı 08:45
  • İstanbul'a ÖNEMLİ UYARI! Geliyor24 Ocak 2017 Salı 08:24
  • Kamudaki FETÖ mağdurları işe iade edilecek24 Ocak 2017 Salı 08:18
  • TSK 107 hedefi vurdu! 13 terörist öldürüldü24 Ocak 2017 Salı 08:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri