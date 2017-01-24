24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Altın bir anda yükseldi! İşte çeyreğin fiyatı

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Altın bir anda yükseldi! İşte çeyreğin fiyatı
Altının ons fiyatı dün iki ayın zirvesine çıkmıştı Bugün ise iki ayın zirvesinde dengelendi.
Altın bir anda yükseldi! İşte çeyreğin fiyatı Altın bir anda yükseldi! İşte çeyreğin fiyatı Altın bir anda yükseldi! İşte çeyreğin fiyatı

 

Altının ons fiyatı, ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi politikalarına ilişkin belirsizliklerin uluslararası piyasada altın talebini artırması ile 1.220 doların üzerini test ediyor. Analistlerin ise bu seviyeyi direnç olarak nitelendiriyor.

Yurt içinde ise gram altın, bugünkü Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde sınırlı da olsa yükseliş eğiliminde hareket ediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Serbest piyasada gram altın, önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 147,3 liradan alıcı buluyor.

Öte yandan Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241, cumhuriyet altını 985 liradan satılıyor.

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