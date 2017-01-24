Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş milli mutabakat hükümeti için noktayı koydu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.Kurtulmuş konuşmasında Başbakanlık sisteminin 2019'a kadar devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 2019'daki seçimle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın parti ile irtibatı hemen devreye girer. Arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir." dedi.



AK Parti ve MHP'nin ortak miting yapmayacağını açıklayan Kurtulmuş milli mutabakat hükümeti içinse "Bunlar kulislerde konuşuluyor olabilir ama böyle bir şey yok. 2019 yılına kadar 65'inci hükümeti devam eder, milli mutabakat hükümetine ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.



İşte Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:



"AK Parti kampanya süreci ile ilgili çalışmalara başladı. Büyük ihtimalle bunun rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğu, büyüyen bir Türkiye olduğu ana fikri üzerine oturtulan bir kampanya yürüteceğiz. İki farklı partinin bir anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müştereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakımından bir referandum kampanyası yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi mümkün değil. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak.

MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ



Bunlar kulislerde konuşuluyor olabilir ama böyle bir şey yok. 2019 yılına kadar 65'inci hükümeti devam eder, milli mutabakat hükümetine ihtiyaç yok.

2019'A KADAR DEVAM EDECEK



Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 2019'daki seçimle birlikte olacak. Başbakanlık sistemi 2019'a kadar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın partileriyle irtibatı devam etmiş olması imkanlardan birisidir. O hemen devreye girer. Arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir."