24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 8°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -5°C Afyon
    • 4°C Ağrı
    • -2°C Amasya
    • -9°C Ankara
    • 8°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 6°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 83.024 -0.03
  • Altın: 146,503 -0.22
  • Dolar: 3,7538 -0.18
  • Euro: 4,0342 -0.12

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!

»
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş milli mutabakat hükümeti için noktayı koydu.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil! Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil! Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.Kurtulmuş konuşmasında Başbakanlık sisteminin 2019'a kadar devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 2019'daki seçimle birlikte olacak. Cumhurbaşkanımızın parti ile irtibatı hemen devreye girer. Arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir." dedi.

AK Parti ve MHP'nin ortak miting yapmayacağını açıklayan Kurtulmuş milli mutabakat hükümeti içinse "Bunlar kulislerde konuşuluyor olabilir ama böyle bir şey yok. 2019 yılına kadar 65'inci hükümeti devam eder, milli mutabakat hükümetine ihtiyaç yok." ifadelerini kullandı.

İşte Kurtulmuş'un konuşmasından satır başları:

"AK Parti kampanya süreci ile ilgili çalışmalara başladı. Büyük ihtimalle bunun rejim değişikliği değil, sistem değişikliği olduğu, büyüyen bir Türkiye olduğu ana fikri üzerine oturtulan bir kampanya yürüteceğiz. İki farklı partinin bir anayasa değişiklik paketine 'evet' oyu vermesiyle bir müştereklik söz konusudur. Ama her iki parti de kendi öncelikleri bakımından bir referandum kampanyası yürütecektir. AK Parti ve MHP'nin ortak bir referandum kampanyası yürütmesi mümkün değil. MHP, kendisince önemli gördükleri noktaları anlatacak, biz de AK Parti olarak kendi önceliklerimiz etrafından bir kampanya yürüteceğiz. Her ikisi de evet kampanyası olacak.

MİLLİ MUTABAKAT HÜKÜMETİ

Bunlar kulislerde konuşuluyor olabilir ama böyle bir şey yok. 2019 yılına kadar 65'inci hükümeti devam eder, milli mutabakat hükümetine ihtiyaç yok.

2019'A KADAR DEVAM EDECEK

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiş 2019'daki seçimle birlikte olacak. Başbakanlık sistemi 2019'a kadar devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanımızın partileriyle irtibatı devam etmiş olması imkanlardan birisidir. O hemen devreye girer. Arzu ederse partinin genel başkanı da olabilir."

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
HÜDA PAR'ın referandum kararı! Bunu görürsek...HÜDA PAR'ın referandum kararı! Bunu görürsek...Anayasa değişikliği ile ilgili, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz" dedi.
Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!Başbakan Binali Yıldırım Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda konuştu.
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş noktayı koydu: Mümkün değil!Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa ve referandum sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş milli mutabakat hükümeti için noktayı koydu.
Referandum için mevsimin normalleşmesi beklenecekReferandum için mevsimin normalleşmesi beklenecekHava şartlarının yaratabileceği olumsuzlukları yaşamamak için Anayasa referandum tarihinin olabildiğince geç bir tarihe atılması düşünülüyor.
AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?AK Parti ve MHP ortak hükümet mi kuracak?AK Parti, başkanlık sistemi hedefini hayata geçirecek anayasa değişikliğinin Meclis’te kabul edilmesinin ardından, referandum kampanyasında izleyeceği yol haritasını da belirledi.
Tanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyinTanzanya'dan uyardı! İtibar etmeyinCumhurbaşkanı Erdoğan, Tanzanya'daki iş forumunda konuşma yaptı.
  • HDP'den CHP'nin 'hayır' kampanyasına tepki!23 Ocak 2017 Pazartesi 16:16
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor-CANLI23 Ocak 2017 Pazartesi 14:48
  • Bakanlar Kurulu toplantısı Çankaya'da başladı23 Ocak 2017 Pazartesi 11:59
  • Mehmet Metiner’den Devlet Bahçeli’ye övgü ve teşekkür23 Ocak 2017 Pazartesi 11:17
  • Bahçeli'den teşkilata talimat gibi açıklama23 Ocak 2017 Pazartesi 09:01
  • Bahçeli'den referandum açıklaması22 Ocak 2017 Pazar 15:06
  • Başbakan Yıldırım: Bahçeli'yle tarihi anları inşa ettik22 Ocak 2017 Pazar 14:30
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump yorumu: Kulağımıza bazı söylemler geliyor...22 Ocak 2017 Pazar 12:52
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlara inecek mi?22 Ocak 2017 Pazar 11:18
  • Karamollaoğlu: Meclisten geçen şekliyle mahsurlu22 Ocak 2017 Pazar 09:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri