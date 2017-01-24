24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!

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Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!
Başbakan Binali Yıldırım Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'nda konuştu.
Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi! Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi! Başbakan Yıldırım'dan 112 bin kişiye iş müjdesi!

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde, Cazibe Merkezleri Programı Başlangıç Lansmanı'na katıldı.

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

79 milyon vatandaşımızı, vilayetimizi hep bir gördük. Bölgeler arası eşitsizliği büyük ölçüde azalttık. Hem demokratik hem siyasi istikrarı sürdürmek için hız kesmeden devam ediyoruz. Türkiye'nin imkanlarını en iyi şekilde kullanarak vatandaşı memnun etmeye çalışıyoruz. Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerini yatırımcılar için daha cazip hale getirmek için yeni bir destek programı başlatıyoruz. Amaç doğudan batıya göçü azaltmak ve bölgesel kalkınma farkını ortadan kaldırmak. 4 Eylül'de programı Diyarbakır'da ilan ettik. Daha sonra 11 Ekim'de bölgenin paydaşlarıyla 16 Ekim, 5 kasım 15 kasım tarihlerinde bölge ile ilgili, milletvekili ve paydaşlarıyla değerlendirildi. 

112 BİN KİŞİYE İŞ MÜJDESİ

22 Kasım tarihinde bu programı Resmi Gazete'de ilan ettik. Türkiye Kalkınma Bankası'yla ilan ettik. 11 Ocak 2017 tarihinde yatırım kararlarını aldık. 28 Kasım-11 Ocak arasında ön taleplere baktığımız zaman durum gayet güzel. Memnuniyet verici.23 il için müracaat sayısı 1200, toplam yatırım tutarı 19 milyar 600 milyon. Ön görülen istihdam 112 bin 400. Şu ana kadar ön talep toplama gelen teklifler bu düzeyde. Bunların üretim imalatla ilgili olanlar 13 milyar, diğer kısmı hizmet sektörüyle ilgili talepler. 24 Ocak itibariyle program başlıyor. Bugün kü toplantının amacı artık uygulamanın başladığını ilan etmektir.

ASGARİ 30 KİŞİ İSTİHDAM EDİLECEK

Üretime destek var, hizmet sektöründe faaliyet gösteren çağrı ve bilgi merkezi kurulması.Yatırım yapanlar ücretsiz danışmanlık hizmeti verilecek. İyi bir fizilite başarılı bir yatırım için olmazsa olmazdır. İstenilen danışmanlık hizmetini biz karşılayacağız. Ayrıca yatırım için yer vereceğiz. Organize sanayi bölgesi dışında da olabilir ama tercihimiz OSB içinde olmasıdır. Ayrıca fabrika bina yapımına destek verilecek. Yatırım için sıfır faizli kredi verilecek, faiz oranı indirilmiş işletme kredisi verilecek. Yatırım tutarı asgari 2 milyon Türk Lirası olacak ve en az 30 kişiyi istihdam edenler bu teşviklerden faydalanacak. Eğer hizmet merkezi ise hedefiniz, en az 200 kişiye iş sağlayacaksınız. Ve sözleşmelerinizi ibraz edeceksiniz. Herkes elini taşın altına koyacak. Biraz kendi cebinden de para koyacaksın. 30 lira sen 70 lira devlet koyacak. Şimdi biraz daha detaylara girelim.

OSB parselleri büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları diğer şehirlerde il özel idarelere devredilecek. Yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek. Bina inşaatları 20 bin metrekare olması ve 10 milyon TL bedel olması öngörülüyor. Bu ne demek; 20 bin metrekareye kadar olan binalar desteklenecek.

YERLİ ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLECEK

Organize sanayi bölgesi parselleri, büyükşehirlerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıklarına, diğer şehirlerde ise il özel idarelerine devredilecek. Bu fabrika binaları, fizibiliteye uygun olarak tahsis edilecek, yapımı yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek Büyük yatırımlar organize sanayi bölgeleri dışında desteklenecek. 100 milyon TL ve üzeri yatırımlara özel desteğimiz var. Bina yapıldı. İçeriye alınacak makinelerin sermayesini de karşılıyoruz. Ancak yerli ile ithal makine arasındaki kredi şartları farklı. Burada yerli makine kullanımını teşvik ediyoruz. Fabrika için makine alacaksınız sermayeyi yerli kaynaklardan temin etmek şartıyla karşılıyoruz. Kredi, 2 yıl ödemesiz 6 yıl, bu ithal ederseniz, dışarıdan makine ekipman aldınız. Toplam 6 yıl olacak, sıfır faizli olacak eğer yerli makine teçhizat alırsanız burada dönemi 3 yıla toplam süreyi de 10 yıla çıkarıyoruz. Yerli üretimi teşvik ediyoruz. Yerli imalata daha uzun vadeli kredi veriliyor. Böyle bir pozitif ayrımcılık yapıyoruz.

İŞİNİ BÜYÜTMEK İSTEYENLERE DE VERİLECEK

Bu tür destekler mevcut işini büyütmek isteyene de verilecek. Diyelim ki, yenileme yapıyorsunuz bunlar için de benzer desetEklerden yararlanacaklar. Yatırımın yüzde 30'u öz kaynaktan karşılanacak, faiz sıfır.Ham madde gelecek, işetmenin harekete geçmesi düşük faizli işletme kredisi vereceğiz. Kredi 4 yıl vadeli, ilk yılı ödemesiz. 1 yıl para ödemeyeceksiniz ve düşük faizli olacak, cari faizin yarısı olacak.

Vatandaşlar illerdeki yatırım destek birimlerine ya da doğrudan Kalkınma Bankası'na başvuracak. Proje incelenecek. Hangi desteklerden, hangi oranda yararlanılacağına karar verilecek. 

Doğu ve Güneydoğu Bölgesi'ne yatırım teşviklerinde önemli bir adım atan hükümet, 22 Kasım tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile yatırımda Cazibe Merkezleri Programı dönemi başlatmıştı.

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