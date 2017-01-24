Rusya Türkiye'ye şart koştu

Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev, “Türk domateslerinin Rusya’ya girişinin serbest bırakılması için, Rusya’dan Türkiye pazarına et ihracatı konusunun görüşülmesi gerekiyor” dedi.

Krasnodar Valisi olduğu dönemden beri Türk tarım ürünlerinin Rusya'da yerli üretimin önünde engel olduğu tezinin en ateşli savunucusu olan Tkaçev, olumsuz tavrını belli ederek yeni bir "şart" ortaya attı.

Tass ajansının bildirdiğine göre, G20 tarım bakanları toplantısında konuya değinen Tkaçev, “Türk sebze ürünlerinin Rusya pazarına sevkiyatına yönelik sınırlamaların kısmen ya da tamamen kaldırılması konusu, Türk tarafının Rus ürünlerine (süt ürünleri, tavuk, sığır ve koyun eti) uygulanan sınırlamaları kaldırması konusuyla birlikte ele alınmalı” dedi.

Rus Bakan, Moskova’nın Türk gıda ürünlerine sınırlamaları kaldırma kararı alırken "ulusal güvenlik konusunu da" göz önünde bulunduracağını ekledi..

Rusya, iki ülke arasında yaşanan uçak krizi sonrası geçen sene ekim ayında bazı Türk gıda ürünlerinin ülkeye girişine yasak getirmişti.

Kasım ayında Rusya basınına yansıyan haberlerde, Rusya Tarım Bakanlığı'nın Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'na bir teklif yaptığı, "Yerli üreticilerin korunması için Türk domatesinin pazara girmesine iki üç yıl daha izin verilmemesini" istemişti.

Rusya ile uçak krizi sonrası "normalleşme" adımları atıldığı belirtilirken Rusya'nın bu konuda Türk tarafının taleplerini yerine getirmemesi, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci başta olmak üzere Türk tarafından Rusya'ya son dönemde sitem ve eleştirilerin artmasına neden olmuştu.