HÜDA PAR'ın referandum kararı! Bunu görürsek...

Anayasa değişikliği ile ilgili, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz" dedi.

Başkanlık sistemiyle bir sorunları olmadığının altını çizen Yapıcıoğlu' Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz.' şeklinde konuştu.

"ÇÖZÜM SÜRECİNİ PKK BİTİRDİ"

Yeni Akit'e konuşan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, HDP'nin kendi tabanını kaybettiğine dikkat çekerek 'AK Parti iktidara geldiği günden beri Kürt varlığını tanımıştır. Bunun içindir ki TRT 6'yı açmıştır. AK Parti'nin giriştiği çözüm sürecini PKK bitirmiştir.Siyasi uzantısı HDP'nin ise kendi iradesi yoktur' dedi.

"BİZ BUNA EVET DERİZ"

Başkanlık sistemiyle sorunlarının olmadığını belirten Yapıcıoğlu,"Referandum konusunda parti olarak tavrınız ne olacak" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bu konuyla ilgili teklif meclise sunulduğunda biz fikirlerimizi beyan ettik. Bazı çekincelerimiz var. Biz bu teklife evet dersek istediğimiz çapta bir değişiklik olmayacak. Hayır dersek 'biz bu değişiklikleri istemiyoruz, 82 Anayasası kalsın' gibi bir anlam çıkabilir. Bunun üzerinde tartışmaları kendi aramızda devam ettiriyoruz. Memleketin faydasına olduğunu gördüğümüzde biz buna evet deriz."

"Başkanlık sistemi ile ilgili bizim bir problemimiz yok." diyen Yapıcıoğlu şöyle devam etti:

"Başkanlık sistemi tartışmaları sağlıklı bir zeminde yapılmıyor. Tartışmanın sistem üzerinden yapılması gerekli. Fakat maalesef bu tartışmalar Sayın Cumhurbaşkanı üzerinden yapıldı. Şahıs üzerinden değil de sistem üzerinden bir tartışma daha sağlıklı olacaktır. Öyle bir sistem getirilmelidir ki kötü niyetli birisi de başkanlık koltuğuna oturduğunda bu millete, bu milletin değerlerine zarar veremeyecek olsun. Böyle bir şey olursa gelen kötü niyetli birisi AK Parti'nin 15 yıldır iyi adına, vesayet rejimini geriletme adına ne kadar icraatı varsa bunların hepsini silebilir."