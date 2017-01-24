24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Nazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladı

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Nazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladı
Aylin Nazlıaka, MHP seçmeninin isteği doğrultusunda Meclis'te kelepçeli eyleme imza attığını söyledi.
Nazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladı Nazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladı Nazlıaka kendini neden kelepçelediğini açıkladı

18 maddelik anayasa değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında, CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka ilginç bir eylem yapmıştı. Kendisini kürsüye kelepçeleyen bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, eylemini 1 saat boyunca sürdürmüştü.

Nazlıaka, neden kelepçeli eylem yaptığını Hürriyet gazetesinden Ayşe Arman'a açıkladı.

"MHP SEÇMENİ BENİ ARADI"

Bağımsız milletvekili, eyleminin nedenini şu sözlerle açıkladı; "Birçok MHP seçmeni beni aradı, "Biz Cumhuriyetimize sahip çıkıyoruz. Bu rejim değişikliği ülkemizin üniter yapısını bozacak. MHP milletvekillerine ‘Hayır' oyu verin" diyoruz ama dinletemiyoruz. Lütfen bizim sesimiz olun!" dediler.

"KONUŞTURULMADIM, KENDİMİ KELEPÇELEDİM"

Önerge verip, konuşma talep ettim ama bağımsız vekil olduğum için konuşturulmadım! Ben de kürsüye kendimi kelepçeleyip, MHP Genel Başkanı'na ve milletvekillerine nezaketli ve içten bir tonlamayla, "Evet' derseniz, tarihe kara leke olarak geçersiniz. ‘Hayır' derseniz tarih yazarsınız!" dedim. Devlet Bey'e de, "Adınız Devlet, çok güven veriyor. Lütfen Cumhuriyetimize, devletimize sahip çıkın!" diye seslendim..."

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