24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Fatih Kısaparmak'ı üzen haber

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Fatih Kısaparmak'ı üzen haber
Türk Halk Müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın annesi vefat etti
Fatih Kısaparmak'ı üzen haber Fatih Kısaparmak'ı üzen haber Fatih Kısaparmak'ı üzen haber

 

Müzisyen, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, hayatını kaybetti. Yıldız Güngör, yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Fatih Kısaparmak'ı üzen haberFatih Kısaparmak'ı üzen haberTürk Halk Müziği sanatçısı Fatih Kısaparmak'ın annesi vefat etti
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