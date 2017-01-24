Fatih Kısaparmak'ı üzen haber

Müzisyen, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, hayatını kaybetti. Yıldız Güngör, yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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Müzisyen, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak'ın annesi Yıldız Güngör Kısaparmak, hayatını kaybetti. Yıldız Güngör, yarın Şakirin Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.