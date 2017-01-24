24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya doğum günü sürprizi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın manevi oğlu, down sendromlu İbrahim Ertepe için doğum günü partisi yapıldı.
Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya doğum günü sürprizi
Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya doğum günü sürprizi Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya doğum günü sürprizi Erdoğan'ın manevi oğlu İbo'ya doğum günü sürprizi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık yaptığı dönemlerde tanıştığı ve Zeytinburnu'na her geldiğinde ziyaret ettiği down sendromlu İbrahim Ertepe 47 yaşına girdi. Ertepe’ye Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde doğum günü partisi düzenlendi. Partiye, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın yanı sıra Ertepe'nin ailesi, sevenleri ve çok sayıda Zeytinburnulu katıldı.

47 yaşına giren Ertepe, kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra pastayı kesti. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Ertepe’ye bir çift ayakkabı hediye etti. Daha sonra AKDEM Engelliler Müzik Korosu’nun müzikleriyle İbrahim Ertepe ve yakınları keyifli anlar yaşadı.

 “BİZ ZEYTİNBURNU OLARAK ONA 'İBO' DERİZ"

İbrahim Ertepe’yi uzun süredir tanıyan ve yakından ilgilenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, Ertepe’nin örnek biri olduğunu ifade etti. Herkes tarafından sevilen İbrahim’in tüm Zeytinburnu’nda “İbo” olarak bilindiğini kaydeden Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:  

“Biz Zeytinburnu olarak ona 'İbo' deriz. İbo benim belediye başkanı olduktan sonra tanıdığım, adeta Zeytinburnu’nun maskotu olan sevdiğimiz bir kardeşimiz. Yıllardır İbo’nun doğum gününü kutlarız. Artık 47 yaşına geldi. İbo benim için gerçekten anlamlıdır ve önemli bir örnektir. Azmin, mücadelenin ve sosyalleşmenin insan üzerindeki olumlu etkisini görmek için İbo’ya bakmak lazım. Ben İbo’yu ilk tanıdığımda hiç derdini anlatamazdı, konuşamazdı. Ama şimdi derdini anlatıyor, konuşuyor. Birçok programda bizden mikrofon ister biz de veririz. Zeytinburnu onu sevdi, biz onu sevdik. Rabbim ona sağlıklı, hayırlı ömürler versin.”

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