24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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FETÖ'nün yargı imamından şok itiraflar!

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FETÖ'nün yargı imamından şok itiraflar!
Tokat'ta gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan örgütün "yargı imamlarından" H.I, FETÖ'nün gizli yapılanmasını anlattı.
FETÖ'nün yargı imamından şok itiraflar! FETÖ'nün yargı imamından şok itiraflar! FETÖ'nün yargı imamından şok itiraflar!

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün hakim ve savcı yapılanması ortaya çıkarılıyor.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada, örgütün "İzmir ve Denizli'deki hakim ve savcılardan sorumlu imamı" H.I, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında itirafçı olarak FETÖ hakkında önemli bilgiler verdi.

İfadelerinde FETÖ'nün gizli yapılanması ve üyelerinin deşifre olmaması için ortaya koyduğu uygulamaları anlatan H.I, bu terör örgütü içinde bulunduğu için pişman olduğunu vurguladı.

FETÖ'nün yargı içerisinde de sınavlarda kopya yöntemine başvurduğuna işaret eden H.I, şu bilgileri verdi:

"HSYK seçimlerinin ardından benim gruptan ayrılan bazı avukatlar oldu. Benim grubumda bulunan, Alanya'da görev yapan, kopyadan açığa alınan ve isimini Canan diye hatırladığım avukatlıktan hakimliğe geçen birisiydi. Eşi de savcıydı. Bunlar bana sınavda kopya çektiklerini söylediler. Soruların kendilerine avukatlar abisi tarafından verildiğini söylediler. Hatta çalıştıkları yere Aydın'ın Nazilli ilçesinde görev yapan F.Ç. isimli bayan tarafından sınavdan önceki akşam ders çalışma bahanesiyle soruları alması için gönderildiğini söylediler."

"YAPIDAN OLUP OLAMADIKLARINI SORAMAZLAR, BU KONU YASAKTIR"

Örgütün gizlilik esasıyla faaliyet gösterdiğine dikkati çeken H.I, Türkiye'de kaç hakim ve savcının FETÖ üyesi olduğunu bilmediğini belirtti.

İtirafçı H.I, "Toplamda Türkiye'de kaç hakim ve savcının FETÖ üyesi olduğunu bilmiyorum. Böyle bilgi bize söylenmez. Aynı adliyede çalışanlar hakim ve savcılar aynı grupta değil ise birbirlerini bilmezler tahmin edebilirler. Ya da daha önceden birbirlerini tanıyorlarsa bilebilirler. Birbirlerini bilseler dahi birbirlerine söylemezler. Birbirlerine yapıdan olup olamadıklarını soramazlar, bu konuda yasak vardır. " ifadelerini kullandı.

"CUMAYA GİTMEMELERİ HUSUSUNDA UYARILMIŞLAR"

FETÖ'nün örgüt üyesi hakim ve savcılara namaz konusunda da uyarılarda bulunduğunu anlatan H.I, şunları kaydetti:

"Akademi döneminde hakim ve savcılar adliyede namaz kılmamaları, cumaya gitmemeleri hususunda uyarılmışlar. Bu nedenle namaz kılmazlar. H.B. isimli şahıs bana geldi, 'abi adliyede bir tek ben cumaya gitmiyorum ve benle dalga geçiyorlar.' dedi. Ben de kendisine, 'Orada bir kere cumaya git dedim."

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