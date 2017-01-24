Konut satışlarında rekor kırıldı!

2015 yılında 1 milyon 289 bin adetlik satışla tarihi rekor kıran Türkiye konut satışları 2016'da 1 milyon 300 bin adedin üzerine çıkarak rekorunu yeniledi.

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Konut satışlarında böylesi görülmedi

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Konut satışlarında böylesi görülmedi

24.01.2017 - 11:22

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[Konut satışlarında böylesi görülmedi]

2015 yılında 1 milyon 289 bin adetlik satışla tarihi rekor kıran Türkiye konut satışları 2016'da 1 milyon 300 bin adedin üzerine çıkarak rekorunu yeniledi.

Geçen yıl 1.34 milyon konut satış sonucu el değiştirdi; konut satışları 2016'da bir önceki yıla göre yüzde 4 arttı. Türkiye genelinde 2016 yılında 1.34 milyon konut satış sonucu el değiştirirken konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4 artış gösterdi.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, 2016 yılında İstanbul 232,428 konut satışı ve yüzde 17.3 pay ile ilk sırayı aldı. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 144,570 konut satışı ve yüzde 10.8 pay ile Ankara, 81,316 konut satışı ve yüzde 6.1 pay ile İzmir izledi.

Verilere göre Türkiye genelinde 2016 yılında yabancılara 18,189 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları 2016 yılında bir önceki yıla göre yüzde 20.3 azalış gösterdi.

Yabancılara yapılan konut satışlarında 2016 yılında ilk sırayı 5,811 konut ile İstanbul, ikinci sırayı 4,352 konut ile Antalya aldı. Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı Irak vatandaşlarına yapıldı. Irak vatandaşları 2016 yılında Türkiye'den 3,036 konut satın aldı. Irak'ı 1,886 konut ile Suudi Arabistan, 1,744 konut ile Kuveyt, 1,224 konut ile Rusya ve 1,205 konut ile Afganistan izledi.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde 2016 yılında satılan konutların 449,508 tanesi ipotekli, 891,945 tanesi ise diğer satış türünde gerçekleşti.