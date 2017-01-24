24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Adana Adliyesi yanında çatışma! Yaralılar var

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Adana Adliyesi yanında çatışma! Yaralılar var
Adana Adliyesi yanında bulunan parkta silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Adana Adliyesi yanında çatışma! Yaralılar var Adana Adliyesi yanında çatışma! Yaralılar var Adana Adliyesi yanında çatışma! Yaralılar var

Adana'da adliye yanındaki parkta kuzenler arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si ağır 4 kişi yaralandı, polis havaya ateş açınca çevrede büyük bir panik yaşandı.

AMCA ÇOCUKLARI ÇATIŞTI

Olay, saat 10.30 sıralarında Adana Adliye Binası yanında bulunan İnönü Parkı'nda meydana geldi. Amca çocukları oldukları öğrenilen 2 grup arasında çıkan tartışmada silahlar konuştu. Parkta bulunan vatandaşlar panikle kaçışmaya başlarken bölgede bulunan polis ekipleri olaya müdahale etti. Havaya silahla ateş açan polis çatışan tarafları yakaladı.

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2'Sİ AĞIR 4 YARALI

Çıkan çatışmada 2'si ağır olmak üzere 4 kişi vücutlarına isabet eden mermilerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

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