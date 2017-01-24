İlaçlı pasta skandalında yeni iddia ortaya çıktı!

Antalya'da whatsapp'tan iletişim kurup arkadaş olduğu işadamına ilaçlı yaş pasta ikram edip bayıltıktan sonra paraları, senetleri, çekleri ve ruhsatlı tabancasını alıp kaçan 26 yaşındaki Melek N., olayı babasının tehdidiyle gerçekleştirdiğini iddia etti.

Evli ve bir çocuğu bulunan Melek N., işadamı M.A. ile WhatsApp'tan iletişim kurup arkadaş oldu. Sanal ortamda yazışan ikili bir süre sonra yüz yüze görüşmeye karar verdi. Melek N., 2 yaşındaki çocuğunun yaş gününü kutladığını söyleyince M.A. doğum günü pastasından kendisi de yemek istediğini söyledi. Geçen 3 Temmuz akşamı Varsak bölgesinde buluşan ikili önce bir restorana, ardından Kepez'deki seyir terasına gitti. İkili ardından işadamının Güneş Mahallesi'ndeki işyerine gitti. Melek N. ofiste sıcak çikolata hazırlayıp birlikte içtikten sonra yanında getirdiği yaş pastayı M.A.'ya ikram etti. İlaçlı pastayı yiyen M.A. kendinden geçti.



İşadamının çantasını, kasasını ve işyeri önüne park edilen aracındaki paraları, tabancasını, çek ve senetlerini alan Melek N., olay yerinden kaçtı. Geç saatlerde işyerine gelen oğlu tarafından baygın bulunan M.A., hastaneye götürüldü. Tedavisinin ardından polise başından geçenleri anlatıp şikayetçi olan M.A. ile bir süre sonra bağlantı kuran şüpheliler, yağmalanan senet ve çeklerin iadesi için para talep etti. Çalınan çeklerle Serik'te yüklü miktarda alışveriş yapıldığı tespit edildi. Ayrıca Mersin'de bir işyerinden çalıntı çekle alışveriş yapılmak istendiği, tabancanın da tefeci olduğu iddia edilen bir kişiye verildiği belirlendi.



Polisin değişik adreslere yaptığı eş zamanlı operasyonla, Melek N. ile birlikte babası Şükrü B., tabancayı aldığı tespit edilen Muharrem G. ile Şükrü B.'nin cezaevinden arkadaşı kulüp işletmecisi Mehmet Ç. ve çalıntı çeklerle alışveriş yaptığı öne sürülen Abdülhamit G. gözaltına alındı.



ÇOK SAYIDA SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR



Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada M.A.'nın işyerinden yağmalanan silahla bazı evrak ele geçirildi. Şüphelilerden Melek N. ile babası Şükrü B. tutuklandı. Diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüpheliler hakkında birden fazla kişiyle geceleyin yağma, resmi belgede sahtecilik, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık, 6136 sayılı silah kanununa muhalefet gibi suçlardan Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Davanın ilk duruşmasında ifade veren M.A., halen 50 bin lira civarında zararı olduğunu belirterek, sanıklardan şikayetçi oldu. Melek N. ise diğer sanıklar dışarıya çıkartıldıktan sonra verdiği ifadesinde, suçu babasına attı. Bu eylemi babasının tehditleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Melek N., şöyle dedi:



"Babam 13 yıl cezaevinde yattı. O cezaevine girdiğinde ben çocuktum. Evimiz, arabamız, dükkanımız vardı. Çiçekçilik yapıyorduk. Eşim de cezaevine girmişti. Babam cezaevinden çıkınca evi dükkanı satıp parasını yedi. Sonra da M.A. ile beni irtibata geçirdi. Aldığı yaş pastayı yedirmemi istedi. Bunu yapmazsam, çocuğuma, anneme, kardeşime ve bana zarar vereceğini söyledi. Pastayı yedirmeden önce bunu kardeşimde denedi. Kardeşim bir hafta kendine gelemedi. Olay günü de buluşma yerine babam götürdü. Babam beni bıraktıktan sonra M.A. ile buluştuk. İşyerinde pastayı yedikten sonra kendinden geçti. Çok korktum. Cebinden anahtarını alıp kasayı açtım. Babam kasada ne varsa almamı istemişti. Hepsini aldım. Aracındaki silahını ve çantasını aldım. Çıktım. Sonra erkek kardeşimi aradım. Kardeşim beni aldıktan sonra eve gittik. Herşeyi babama verdim. 15 bin lira para da vardı. Babam yakalandıktan sonra suçu cezaevi arkadaşı Mehmet Ç.'ye atmamı istedi. Bu olayın Mehmet Ç. ile bir ilgisi yok."



Şükrü B. ise kızına bunları yaptıracak bir baba olmadığını söyledi. Diğer sanıklar da yağma olayıyla ilgileri olmadığını savundu. Melek N. ile Şükrü B.'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

