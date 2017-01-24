24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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İşte Ömer Halisdemir’in son sözleri

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İşte Ömer Halisdemir’in son sözleri
Ömer Halisdemir’in babası 15 Temmuz gecesi oğluyla arasında geçen diyaloğu anlattı.
İşte Ömer Halisdemir’in son sözleri İşte Ömer Halisdemir’in son sözleri İşte Ömer Halisdemir’in son sözleri

15 Temmuz darbe girişimi sırasında canı pahasına vatan haini Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürerek büyük kahramanlık gösteren Ömer Halisdemir’in babası Kocaeli Valisine ziyarette bulundu. 

VALİ KAPIDA KARŞILADI

Kocaeli Valisi Hasan Hasri Güzeoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında canı pahasına vatan haini Tuğgeneral Semih Terzi’yi öldürerek büyük kahramanlık gösteren Ömer Halisdemir’in babası Hasan Hüseyin Halisdemir’i makamında ağırladı. Ziyaret öncesinde Hasan Hüseyin Halisdemir’i valilik binasının girişinde karşılayan Vali Güzeloğlu, kısa süren konuşmanın ardından baba Halisdemir’le valilik defterini imzaladı. Ziyarette Bor Kaymakamı Abdullah Küçük’te hazır bulundu.

OĞLUM 'BABA YERİMDE DURAMIYORUM' DEDİ

Şehit Ömer Halisdemir’le darbe günü telefonla konuştuğunu belirten baba Hasan Hüseyin Halisdemir, “ 15 Temmuz darbe gününde saat 9:00 sıralarında annesiyle oturuyorduk, rahmetlikte bana telefon etti. ‘Baba ben yerimde duramıyorum, çok hırslıyım’ dedi. Oğlum 20 yıllık askerdi bana böyle bir şeyi hiç söylemedi. Ben de oğlumun bu sözlerine üzerine ‘Bir su iç, besmele çek, niye yerinde duramıyorsun” dedim. Oda bu sözlerim üzerine ‘baba çok hırslanıyorum” dedi. Yaratan mı bana söyletti bilmiyorum ama oğlum ‘korkma’ dedim. Korkma her zaman hazırlığını yapıyor, elin belinde oluyor zaten” dedim. Bunun üzerine oğlum da ‘ben hazırım” dedi. Bu konuşmanın ardından bizim kasabanın elektrikleri gitti” diye konuştu.

Ziyaretin ardından Hasan Hüseyin Halisdemir, Vali Güzeloğlu’na Türk Bayrağı, Kuran-Kerim ve yöresel bir hediye takdim etti. Vali Güzeloğlu ise baba Halisdemir’e sembolik vazo hediye etti.

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