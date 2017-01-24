24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan uyarısı

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Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan uyarısı
Yozgat Dernekleri Federasyonu acil bir toplantı yaparak, Aydın Doğan’a sert bir uyarı yapmaya karar verdi.
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan uyarısı Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan uyarısı Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan uyarısı

Yozgat’tan çıkan en büyük değerlerden olan  Ahmet Hakan, geçen haftadan itibaren Kanal D Ana Haber’i de sunmaya başladı.

Daha önce hem her gün Hürriyet Gazetesinde tam sayfa köşe yazan Ahmet Hakan, Hafta içi de 3 gece CNN Türk’de 4 saat süren “ Tarafsız Bölge “ programını sunuyordu.

Ahmet Hakan’ın 5 gece de TV’de ana haberi sunması ile adeta köle gibi çalışması, Yozgat’lıları ayağa kaldırdı.

Yozgatlılar Federasyonu haftasonu olağanüstü bir toplantı yaparak, duruma el koydu. Çok gergin geçen toplantıda, “ Yozgat’in Akil Adamları “, Aydın Doğan’a şu sert uyarıyı yapmaya karar verdi:

“ Aydın Bey, Aydın Bey... Yozgat’ın bağrından çıkmış Ahmet Hakan sahipsiz değildir. Yetim Ahmet’in arkasında biz varız. 

Kavruk Anadolu yiğiti Ahmet Hakan’ı bu kadar ezip, köle gibi çalıştırmaya vicdanın nasıl el  veriyor ?

Yetim Ahmet, sabah kalkıp daha doyasıya tarhana çorbasını kaşıklamadan Hürriyet’e koşup, tam sayfa yazı döktürüyor.

Öğle yemeğini simit ve çay ile geçiren Yetim Ahmet oradan da Kanal D’ye koşup, ana haberi hazırlıyor. Hatta sizin hatırınız için kravat bile takıyor yahu…

Haber bitiyor, akşam yemeği diye tost yiyip, CNN Türk’de 4 saat “ Tarafsız Bölge “ programını sunup, dellenmiş adamlarla boğuşuyor.

Oldu olacak, Yetim Ahmet, akşam çıkmadan önce binadaki camları da silsin mi Aydın Bey ?

Yozgat Yozgat olalı böyle zulum görmedi…

Suriyeli mülteciler bile günde 16 saat çalıştırılmıyor !

Ayağınızı denk alıp, derhal bu zülme son  verin Aydın Bey ! 

Ayda 100.000 lira maaş veriyorsunuz diye, Yetim Ahmet’i  böyle ezip, sömüremezsiniz ! “

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