24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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FETÖ'den Kadir gecesine özel "himmet oyunu"

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FETÖ'den tutuklanan "Yeğen" kod adlı gizli tanık, Ramazan ayını örgütün "himmet mevsimi" olarak nitelendiğini belirterek, Kadir Gecesi'nde ise "özel bir tarife"yle para toplandığını beyan etti.
FETÖ'den Kadir gecesine özel "himmet oyunu"
FETÖ'den Kadir gecesine özel FETÖ'den Kadir gecesine özel FETÖ'den Kadir gecesine özel

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni olan ve "FETÖ/PDY silahlı terör  örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan tutuklanan Mehmet Mezher Gülen'in de  aralarında olduğu 14 tutuklu sanık hakkında hazırlanan ve 13. Ağır Ceza  Mahkemesince kabul edilen 109 sayfalık iddianamede, "Yeğen" kod adlı gizli  tanığın, örgütün finansal kaynaklarına ilişkin verdiği bilgiler de yer alıyor.  FETÖ/PDY'nin para toplama yöntemlerini deşifre eden gizli tanık  "Yeğen", örgütün ana gelir kaynaklarından birinin "himmet" olduğunu, bunun  mütevelli üyelerinden "kira" adı altında düzenli olarak alındığını belirtti.  Ödenen bu parayı "kira" kodlamasıyla sadece örgütün kemik kadrosunun  bildiğini, mütevelli üyelerinden bu paranın gelir durumuna göre yıllık olarak  peşin ya da çek ve senetle alındığını ifade eden gizli tanık "Yeğen", bu ödemeyi  yapmayan mütevelli üyelerinin örgüt mensuplarınca dışlandığını, toplantılarda  hedef gösterilen bu kişilere "Verdiğin sözü bize değil, Allah adına verdin"  denilerek ödemesi yönünde sıkıştırıldığını anlattı.

  HİMMET BEDELLERİ TEK RAKAMLA BİTEN SAYILAR OLUR 

 Ödeme yapmayanlara "Bu dava Allah'ın davasıdır" denilerek dini  duygular üzerinden baskı yapıldığı bilgisini de veren "Yeğen", "Mütevelli  üyelerinden esnaf olup FETÖ/PDY terör örgütü adına faaliyet gösteren okul, yurt,  ışık evleri, dernek, dershane gibi yerlerin tamiratını veya tadilatını yapan  esnaf mütevellilerin, tamirat veya tadilat esnasında harcadıkları para kadar  himmetinden düşürülür. Bir mütevellinin yıllık himmeti 33 bin lira ise gelecek  yıl bu rakam azalmaz ve aynı kalmaz, arttırılır. Himmet bedelleri genelde tek  rakamla biten sayılar olur." ifadelerini kullandı.

 Örgütün gelirlerini artırmak için Ramazan ayına özel önem verdiğini,  bunun için bu ayı "himmet mevsimi" olarak niteledikleri bilgisini paylaşan  "Yeğen" kod adlı gizli tanık, bu ay içerisinde bin aydan daha hayırlı olduğuna  inanılan Kadir Gecesi'nin fırsata çevrildiğini beyan etti. Bu gecede düzenlenen toplantılarda örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in  kasetlerinin dinletildiğini, videolarının izletilerek gelen kişilerin dini  duygularının ön plana çıkarıldığına işaret eden "Yeğen", şunları söyledi:

 "Bu gecede belirlenen himmet rakamlarının 'Allah'a bir verirseniz  Allah da size bin verir' şeklinde söylenerek mütevellilerin daha fazla himmet  vermesi sağlanır. Mütevelli üyelerinin Kadir Gecesi'nde bu şekilde dini duyguları  istismar edilir. Bölge imamının talimatı ile eyalet, ilçe ve büyük bölge imamları  daha önce kendilerine çok yakın hissettikleri mütevelli üyeleri ile bir ön  görüşme yaparak Kadir Gecesi'nde vaat edecekleri 'himmet' bedellerinin iki katı  bir bedel söylemelerini ister, bunun sebebi daha fazla himmet için mütevelli  üyelerinin verecekleri himmet çıtasını yüksek tutmaları içindir. Bazı mütevelli  üyeleri ise çıtayı yükseltmek için 'Ben yüz veriyordum bu sefer bin veriyorum,  bin de Hoca Efendimiz için veriyorum' derlerdi. Örgüt lideri Fetullah Gülen için  verilen para 'Kutsal Hoca Payı' olarak adlandırılır ve bu paraya hiç dokunulmadan  bağlı bulundukları merkezlere gönderirler. Bu rakam il, ilçe ve büyük bölgelere  göre değişkenlik gösterebilir."

15 YILA KADAR HAPİS İSTENİYOR

İzmir'de FETÖ/PDY'nin sözde "Karşıyaka eyaleti"ne yönelik soruşturma  kapsamında 27 Mayıs 2016'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi  ekiplerinin düzenlediği operasyonda, örgütün "okullar ve dershaneler Türkiye  sorumlusu" olduğu iddia edilen ve aynı zamanda Fetullah Gülen'in yeğeni olan  Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 32 şüpheli gözaltına alınmıştı.  Operasyon kapsamında Mehmet Mezher Gülen'in de aralarında bulunduğu 14 zanlı  tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, tutuklu 14 sanık hakkında  hazırladığı iddianamede, yeğen Gülen hakkında "Silahlı terör örgütü yöneticisi  olmak" suçlamasıyla 22,5 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında ise "Silahlı terör  örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası talep etmişti.

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