MHP'de 'anayasa kararı' İSTİFASI!

Anayasa teklifine karşı çıkan MHP Yozgat Akdağmadeni İlçe Teşkilatı, MHP Genel Başkan Yardımcılığından istifa eden Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Atilla Kaya'ya destek vererek, "Ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacaklarını" ilan edip, istifa etti.



İstifa duyurusunda şu ifadelere yer verildi:



''MHP Yozgat İl Başkanlığı'na,



Yıllardır ülkücüleri kendilerine düşman bilip karakollara aldırıp mahkemelerde yargılattılar. Başında Türk olan tüm sendika üyelerimizi hiçbir makama layık görmedikleri gibi yönetici kadrolarından da aldılar. Yaptıkları tüm iş ve ihaleleri kendi yandaşlarına verdiler, verdirdiler.



Şimdi bu kadar ülkücüye eziyeti kendine hak gören ve yaptığı yanlışlardan sadece kandırıldık diyerek kurtulan bu arkadaşlar, ileride bunlar da bizi kandırmış diyebilecekleri ve özünde hiç sevmedikleri Milliyetçi Hareket Partisi yöneticilerini yanlarına aldılar.



Atila Kaya Başkanımızın dediği gibi ikiyüzlü olmaya gerek yok. Bizler ülkücü düşmanlarıyla beraber olamayacağımızı ve referandumda "HAYIR" diyeceğimizi belirterek devam etmekte olduğumuz MHP Akdağmadeni İlçe Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliğimizi bırakarak istifa ediyoruz.'