24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Koyun otlatan çoban 2 bin yıllık tarihi kalıntı buldu

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İzmir'de koyun otlatan Akif Geniş, tesadüf eseri 2 bin yıllık tarihi kalıntı buldu.
Koyun otlatan çoban 2 bin yıllık tarihi kalıntı buldu
Koyun otlatan çoban 2 bin yıllık tarihi kalıntı buldu Koyun otlatan çoban 2 bin yıllık tarihi kalıntı buldu Koyun otlatan çoban 2 bin yıllık tarihi kalıntı buldu

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Kurucuova Köyü yakınlarında koyun otlatan Akif Geniş, tesadüf eseri 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir kilisenin ya da hamamın tavanını buldu. Ayasuluk Tepesi olarak bilinen bölgede çocuk yaşlardan bu yana koyun otlattığını belirten Geniş, tepede eski dönemlere ait çok sayıda kalıntıyı gördüğünü söyledi.

KOYUNLARINI OTLATIRKEN BULDU

İzmir Ödemiş'te koyun otlatan 38 yaşındaki Akif Geniş, Kurucuova Köyü yakınlarında 2 bin yıl öncesine ait olduğu düşünülen bir kilisenin ya da hamamın tavanını buldu. Geniş, bölgeye zaman zaman müze yetkilileri ile arkeologların gelip gittiğini belirtirken, Arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin, "Bu alanın yakınında yeni ortaya çıkmış olan kuyu görünümlü yeni kalıntının büyük dinsel kompleksin bir parçası, bir şapel olması mümkündür. Meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu alanda geniş çaplı bir yüzey araştırması ve arkeolojik bir temizlik çalışması gereklidir." diye konuştu.

"KOYUNLAR ÇÖKÜNTÜYE DÜŞTÜ"

Yaşadığı olayı anlatan Akif Geniş, "Koyunları otlatırken tepelik alanda bir gürültü duydum. Hemen o tarafa yöneldim. Koyun seslerini takip edince bir yerde çöküntü olduğunu ve koyunların buraya düştüğünü gördüm. Bir koyun telef oldu, diğerlerini kurtardım. Çöküntüyü görünce, buranın eski dönemlerden kalma bir yapının çatısı olduğunu anladım. Bu ya bir kilise ya da bir hamam idi. Hemen durumu müze yetkililerine bildirdim. Burada içinde 5-10 bin kişilik tiyatronun da bulunduğu büyük bir yerleşim yeri varmış. Benim gözlemlerime göre su sarnıcı bile var. Kale duvarları gibi duvarlar ve binlerce işlenmiş taş, mermer ve tuğla var." dedi.

''ARAŞTIRILMASI GEREKİYOR''

Arkeolog Prof. Dr. Veli Sevin ise "Anılan yeri biliyoruz. Yetkililere konuyla ilgili bilgiler verdik. Gazete ve dergilerde de yazılar yazdık. Eski adı Ayasuluk olan Türkönü Köyü ile Kurucuovaarasında kalan Neikaia antik kentinin akropolünde, burayı 1926 yılında ziyaret eden Alman din bilgini Victor Schultze'ye göre Küçük Asya'nın en şaşaalı kiliselerinden biri yer alıyordu. Günümüzde defineciler tarafından kısmen tahrip edilmiş bulunan bazilikal planlı bu yapının zemini mozaiklerle kaplıdır. Bu alanın yakınında yeni ortaya çıkmış olan kuyu görünümlü yeni kalıntının da bu büyük dinsel kompleksin bir parçası, bir şapel olması mümkündür. Nitekim kilisenin yakınında eski bir şapelin varlığından söz edilmektedir. Meselenin tam olarak anlaşılabilmesi için bu alanda geniş çaplı bir yüzey araştırması ve arkeolojik bir temizlik çalışması gereklidir." ifadelerini kaydetti.

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