Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası en kritik faiz kararını bugün açıklıyor. Merkez Bankası faiz arttırımı yapacak mı? En kritik sorunun yanıtı belli oldu. Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu'ndan gelen son dakika faiz arttırımı kararına göre, Merkez Bankası faiz koridorunun üst bandını 0.75 baz puanlık artışla yüzde 9.25'e yükseltti. Banka geç likidite borç verme faizini yüzde 10'dan yüzde 11'e yükseltti. Merkez Bankası politika faizine dokunmayarak %8'de tutarken faiz oranı da % 7,25 düzeyinde sabit tutuldu.

Merkez Bankası faiz kararına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada "İç talep göreli olarak daha zayıf seyrederken Avrupa Birliği ülkelerinin talebindeki artışın ihracat üzerindeki olumlu etkisi sürmektedir. Alınan destekleyici teşvik ve tedbirlerin katkısıyla iktisadi faaliyetteki ılımlı toparlanma eğiliminin devam etmesi beklenmektedir. Kurul, yapısal reformların uygulamaya geçirilmesinin büyüme potansiyelini önemli ölçüde artırabileceğini değerlendirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"KURLARDAKİ GELİŞMELER ENFLASYONDA RİSKLERİ ARTIRDI"

Son Kurul toplantısından bu yana Döviz kurlarında gözlenen aşırı hareketliliğin enflasyon görünümüne dair yukarı yönlü riskleri artırdığına vurgu yapılırken "Döviz kuru gelişmelerinin gecikmeli etkisi ve işlenmemiş gıda fiyatlarındaki oynaklık nedeniyle kısa vadede enflasyondaki belirgin yükselişin devam edebileceği öngörülmektedir.

Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümündeki bozulmayı sınırlamak amacıyla parasal sıkılaştırmanın güçlendirilmesine karar vermiştir" denildi.

"DÖVİZDE SAĞLIKSIZ FİYATLAMALARDA LİKİDİTE ARAÇLARI İLE TEDBİR ALINACAK"

Merkez Bankası fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki bütün araçları kullanmaya devam edeceğini ifade ederken şu açıklamalara yer verdi;

"Önümüzdeki dönemde para politikası kararları enflasyon görünümüne bağlı olacaktır. Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlardaki gelişmeler yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave parasal sıkılaştırma yapılabilecektir. Ayrıca, Döviz piyasasında iktisadi temellerle uyumlu olmayan sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi halinde likidite araçları ile gerekli tedbirler alınacaktır."

YÜZDE 7.25 SEVİYESİNDEYDİ

Hali hazırda faiz koridorunun alt bantı yüzde 7.25, politika faiz yüzde yüzde 8, üst bant ise yüzde yüzde 8.50 seviyesindeydi. Geç likidite penceresindeki oran ise yüzde 10 seviyesinde seyrediyordu.

ARALIK AYINDA NASIL BİR KARAR VERİLMİŞTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) Aralık ayını pas geçerek politika faizini ve faiz koridorunu sabit bıraktı.

Böylece Merkez Bankası aralık ayında marjinal fonlama oranını yüzde 8.50, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8, koridorun alt bandını ise yüzde 7.25 düzeyinde sabit tuttu.



DOLAR BİR ANDA FIRLADI!

Bugün güne 3.76 lira seviyesinden başlayan Dolar/TL, Merkez Bankası faiz artışı kararı sonrası 3.82 liranın üzerine çıktı.

Merkez Bankası, faiz kararının ardından dolarda artış yaşandı. Dolar, karar sonrasında 3,82'yi aştı. Karar öncesinde bankalararası piyasada dolar/TL, 3,74'ün altını görmüştü. Piyasalar ayrıca cuma günü Fitch'ten gelecek kredi notu kararını da takip edecek.

SERBEST PİYASA DÖVİZ KURLARI

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 3,7660 3,7680

Avro 4,0520 4,0540

Sterlin 4,7220 4,7240



ANKARA

ABD Doları 3,7600 3,7850

Avro 4,0400 4,0700

Sterlin 4,6670 4,7520