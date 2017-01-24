24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Yerli otodan sevindiren haber

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Yerli otomobili devletin yüzde 49 hissesine sahip olduğu bir konsorsiyumun üreteceği bilgisine ulaşıldı.
Yerli otodan sevindiren haber
Yerli otodan sevindiren haber Yerli otodan sevindiren haber Yerli otodan sevindiren haber

Konsorsiyumda en az 3-4 firmanın yer alması beklenirken, yerli otonun tasarımında dünyaca ünlü Türk tasarımcılarla çalışılacak. Yakıt olarak yüzde 100 elektrikli olan modelin yanı sıra benzin-dizel yakıt seçeneği de bulunacak. Yerli otomobilde benzinli olan jeneratörle elektrik üretilecek. Menzili artırılmış elektrikli otomobilde benzin yakılıp elektrik üretileceği için tüketim ekonomik olacak. 100 kilometrede 2 litre benzin tüketimi öngörülüyor.

Yerli otomobil çalışmalarının detayları belli oldu. Yerli marka otomobilde yeni iş modeli uygulaması yapılacak. Devletin en fazla yüzde 49 hissedar olacağı bir konsorsiyum oluşturulacak. Konsorsiyumda 3-4 firmanın yer alması bekleniyor. Türk tasarımı ile taksi modeliyle başlayacak bir elektrikli otomobil üretiminin dizaynı için dünyaca ünlü isimlerle görüşmeler gerçekleştirilecek. Dünyaca ünlü Türk tasarımcılara ortak çalışma teklif edilmesi planlanıyor. Tasarımcıları ikna etmek amacıyla yüksek maaş verilebilecek. Otomotiv sektöründen edinilen bilgilere göre yerli otomobil için dünya otomobil devlerinin tasarımlarını yapan Murat Günak ismi ön plana çıkıyor. Aracın son hali daha önce tanıtımı yapılandan tasarım ve içerik olarak farklı olacak. İlk üretim modeli ise sedan.

ASYA VE AFRİKA'YA FABRİKA

Küresel bir marka oluşturmayı hedefleyen hükümet bu kapsamda özel sektörle kapsamlı bir yol haritası belirliyor. Edinilen bilgilere göre masada yerli otomobilin Türkiye'de tutmasının ardından öncelikli olarak komşu ve çevre ülkelere ihracatı bulunuyor. Sonraki aşamada ise küresel bir marka olmak için Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika gibi halihazırda Türkiye'de üretilen yabancı otomobillerin satışının yapıldığı yerlerde üretim tesisleri kurulması da yer alıyor.

İŞ DÜNYASI VE STK'LAR SIRADA

'Milli destek, küresel marka' stratejisinin benimseneceği yerli oto için sivil toplum örgütlerinden de destek vermesi istenecek. Henüz araçların seri üretimi başlamasa da şimdiden iş dünyası örgütleri ve sivil toplum kuruluşları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kapısını çaldı. 1 milyonu bulan üyesiyle kamu çalışanlarının çatı örgütü Memur-Sen ve Türkiye'nin ikinci büyük odası Ankara Ticaret Odası (ATO), yerli otodan almak için sırada bekliyor.

SAVUNMA YAZILIMI

Türkiye'nin sahip olduğu yeni teknolojiler ve yazılımlar yerli otomobile uygulanacak. Savunma sanayindeki 'Tam Eş Zamanlı İşletim Sistemi' denilen yazılım otomobile aktarılacak. Yerli otomobili üretecek babayiğitin belli olmasının ardından hedef 2020 yılından önce aracın seri üretimini başlatabilmek. Öncelikli olarak 30-40 araçlık bir filo hazırlanacak. Yakıt olarak yüzde 100 elektrikli olan modelin yanı sıra benzin-dizel yakıt seçeneği de bulunacak.

100 KM'DE 2 LİTRE BENZİN TÜKETİMİ

Yerli otomobilde benzinli olan jeneratörle elektrik üretilecek. Menzili artırılmış elektrikli otomobilde benzin yakılıp elektrik üretileceği için tüketim ekonomik olacak. 100 kilometrede 2 litre benzin tüketimi öngörülüyor. Aracın piyasaya çıkacak son dizaynı Mayıs 2018'de kamuoyuna tanıtılacak. Yerli otomobilde B, C ve D segmenti olacak. Makam aracı olarak da kullanılabilecek.

İŞ DÜNYASI DA YERLİ OTOMOBİL KULLANACAK

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, yerli otomobile her türlü desteği vereceklerini belirterek üretimin tamamlanmasının ardından kullanmaya başlayacaklarını söyledi. Baran "ATO olarak yerli otomobili gücümüz nereye varırsa destekleriz. Gerekirse yerli arabalardan alırız. Şu anda dünyada en önemli otomotiv üreticisi ülkelerden biriyiz. Önemli olan yerli otomobilde Türkiye'nin markasının olması. Biz dünyada otomobili iyi yapan ülkelerden biriyiz zaten. Bu kapsamda her türlü desteğe hazırız" diye konuştu.

.star

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