24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Cemil Çiçek'ten Gülen açıklaması

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Cemil Çiçek'ten Gülen açıklaması
TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek'ten Gülen'le görüştüğü yönündeki haberlere cevap geldi.
Cemil Çiçek'ten Gülen açıklaması Cemil Çiçek'ten Gülen açıklaması Cemil Çiçek'ten Gülen açıklaması

Çiçek, iddiaları yalanlarken, "Görevde bulunduğum dönemde bunlara karşı olan tavrım da bellidir. Bunu bilmeyen de yok" dedi.

15 Temmuz Darbe Girişimi sorumlusu Fetullah Gülen’in Ankara’da siyasiler, asker, polis, yargı ve MİT’teki cemaat mensupları ile bir araya geldiğini anlatan Cemaat itirafçısı H.S., Fethullah eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Refaiddin Şahin ve Abdülkadir Aksu ile bir araya geldini iddia etmişti.

Sözcü'ye açıklama yapan Çiçek şunları söyledi:

"Görevde bulunduğum dönemde bunlara karşı olan tavrım da bellidir. Bunu bilmeyen de yok

İsteklerine karşı çıktığım için bana ‘derin devletin adamı' yaftasını yapıştıranlar da bunlardır. Şimdi birtakım soruşturmalarda, iddianame eklerinde de çok açık ortaya çıkıyor.

İtirafçılığından dolayı hukuki avantaj elde edebilmek için bu kişilerin, bilinenin dışında bir şey söylemeleri gerekiyor. Bunun için de gerçekle uyuşmayan bilgileri de söylüyorlar. Fetullah Gülen 1999 yılında yurtdışına gitti. Ben, 1991‐1995 arası milletvekili değilim. Sadece 3,5 aylık bir bakanlık dönemim var. O yüzden, itirafçının söyledikleri gerçeklere uymuyor. Eski örgüt imamı, o titrinden istifade ederek mevki makam sahiplerinin isimlerini ortaya atarak bundan avantaj elde etmek istiyor. Etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak, himaye görebilmek için yeni bir şey söylemesi gerekiyor. O da, benimle ilgili de bu yalanı söylemiş."

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