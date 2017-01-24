24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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CHP'nin referandum planı ortaya çıktı

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CHP'nin referandum planı ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu, referandum sürecinde CHP'nin uygulayacağı planı kurmaylarına tek tek anlattı.
CHP'nin referandum planı ortaya çıktı CHP'nin referandum planı ortaya çıktı CHP'nin referandum planı ortaya çıktı

Anayasa değişikliği süreci en hızlı maratona giriyor. Referandumun yapılacağı nisan ayı yaklaştıkça, liderler miting yapmaya da başlayacak.

Miting sürecinde liderlerin ve partilerin aldığı stratejik bazı kararlar var. İsmail Küçükkaya Kılıçdaroğlu'nun aldığı ve talimat olarak partililere ilettiği kararları sıraladı.

HDP İLE GÖRÜNTÜ VERİLMEYECEK

Buna göre CHP'nin referandum süreciyle ilgili uygulayacağı stratejiler şöyle:

"Parti bayrağı ve amblem olmayacak. Kampanyada sadece Türk bayrağı olacak. HDP ile görüntü verilmeyecek. MHP tabanıyla yakınlaşılacak"

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