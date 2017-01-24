24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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'Tarihi zirvede' kritik gelişme

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'Tarihi zirvede' kritik gelişme
Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin ikinci gününde Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı
'Tarihi zirvede' kritik gelişme 'Tarihi zirvede' kritik gelişme 'Tarihi zirvede' kritik gelişme

Kazakistan'ın başkenti Astana, iç savaş ülkesi Suriye'deki tarafların buluştuğu barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor. 

Ortak açıklamayı Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov okudu.

3'LÜ MEKANİZMA KURULDU

Açıklamaya göre, Suriye'de ateşkesin denetimi ve uygulanması için Türkiye, Rusya ve İran üçlü mekanizma kuracak.

SAVAŞ ASKERİ ÇÖZÜLME BİTMEZ

Ortak açıklamada, Suriye krizinin askeri çözümle sonlandırılamayacağı belirtildi. Ayrıca BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerinin de desteklenmesine karar verildi.

BM'DEN AÇIKLAMA

Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılarda gelinen noktaya ilişkin bilgi veren BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz" açıklamasında bulundu.

İkinci günün ilk saatlerinde Muhaliflerin sözcüsü Ebu Zeyd, "Şu ana kadar sonuç bildirisinin taslağı üzerine tartışmalar oldu. Biz taslağı görmedik. Bize iletilmedi. Dolayısıyla resmi şekilde elimize geçene kadar konuşamayız. Sosyal medyaya sızdırıldığına göre, o metin bizim için nihai bildiri değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ GÜN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER

Türkiye ve Rusya öncülüğünde toplanan zirvenin ikinci gününde muhalefetin askeri kanadı ile Şam rejimi, dün birbirlerine ilettikleri talepleri masaya yatırıyor. Toplantının ilk gününde, tüm katılımcılar aynı masa etrafında sunumlarını yüzyüze yapmıştı. Böylece, silahlı muhalif kanatla rejim ilk kez bir araya gelmiş oldu.

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