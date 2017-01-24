'Tarihi zirvede' kritik gelişme

Astana'da düzenlenen Suriye müzakerelerinin ikinci gününde Türkiye, Rusya ve İran, ateşkes ihlallerini üçlü ortak mekanizmayla izleme ve uygulanmasını sağlama konusunda uzlaştı

Kazakistan'ın başkenti Astana, iç savaş ülkesi Suriye'deki tarafların buluştuğu barış görüşmelerine ev sahipliği yapıyor.

Ortak açıklamayı Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov okudu.

3'LÜ MEKANİZMA KURULDU



Açıklamaya göre, Suriye'de ateşkesin denetimi ve uygulanması için Türkiye, Rusya ve İran üçlü mekanizma kuracak.

SAVAŞ ASKERİ ÇÖZÜLME BİTMEZ



Ortak açıklamada, Suriye krizinin askeri çözümle sonlandırılamayacağı belirtildi. Ayrıca BM öncülüğündeki Cenevre görüşmelerinin de desteklenmesine karar verildi.

BM'DEN AÇIKLAMA



Türkiye ve Rusya'nın öncülüğünde gerçekleştirilen toplantılarda gelinen noktaya ilişkin bilgi veren BM'nin Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, "Sonuç bildirisinden çok uzakta değiliz" açıklamasında bulundu.

İkinci günün ilk saatlerinde Muhaliflerin sözcüsü Ebu Zeyd, "Şu ana kadar sonuç bildirisinin taslağı üzerine tartışmalar oldu. Biz taslağı görmedik. Bize iletilmedi. Dolayısıyla resmi şekilde elimize geçene kadar konuşamayız. Sosyal medyaya sızdırıldığına göre, o metin bizim için nihai bildiri değildir." değerlendirmesinde bulundu.

İKİNCİ GÜN İLK KEZ BİR ARAYA GELDİLER



Türkiye ve Rusya öncülüğünde toplanan zirvenin ikinci gününde muhalefetin askeri kanadı ile Şam rejimi, dün birbirlerine ilettikleri talepleri masaya yatırıyor. Toplantının ilk gününde, tüm katılımcılar aynı masa etrafında sunumlarını yüzyüze yapmıştı. Böylece, silahlı muhalif kanatla rejim ilk kez bir araya gelmiş oldu.