24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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İran'dan Türkiye'ye doğalgaz indirimi müjdesi!

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İran Petrol Bakan Yardımcısı Hamid Rıza Iraki, Türkiye’ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim uygulanacağını duyurdu.
İran'dan Türkiye'ye doğalgaz indirimi müjdesi!
İran'dan Türkiye'ye doğalgaz indirimi müjdesi! İran'dan Türkiye'ye doğalgaz indirimi müjdesi! İran'dan Türkiye'ye doğalgaz indirimi müjdesi!

 

İran Petrol Bakan Yardımcısı ve Ulusal Gaz Şirketi Genel Müdürü Hamid Rıza Iraki, İran aleyhine açtığı uluslararası tahkim davasını kazanan Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatında yüzde 13,3 indirim yapılmasının kararlaştırıldığını belirtti. 

Yarı resmi İran Öğrenci Haber Ajansı'nın (İSNA) haberine göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Iraki, Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı sonucu, Türkiye'ye ihraç edilen doğalgaz fiyatındaki indirim ve tazminat miktarının belirlendiğini söyledi.

TÜKİYE'YE VERİLEN DOĞALGAZA İNDİRİM

Mahkemenin kararı gereğince, Türkiye'ye verilen doğalgaz fiyatlarına yüzde 13,3 indirim uygulanacağını aktaran Iraki, Tahran'ın Ankara'ya yaklaşık 1,9 milyar dolar da tazminat ödeyeceğini belirtti. 

TÜRKİYE O DAVAYI KAZANDI

Türkiye, İran aleyhine doğalgaz fiyatının yüksek olduğu gerekçesiyle 2012'de açtığı uluslararası tahkim davasını kazanmıştı. Uluslararası Tahkim Mahkemesi, İran'ın Türkiye'ye ihraç ettiği gaz fiyatlarında 2011'den itibaren yüzde 10-15 indirime gitmesi ve tazminat ödemesi yönünde karar almıştı.

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