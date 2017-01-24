24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar

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Musul'da Haşdi Şabi ile birlikte DEAŞ'a yönelik operasyonlar düzenleyen Irak Askeri Polis Birliğinin sokak ortasında sivil halka yönelik katliamları şok etti.
Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar
Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar

Irak askerlerinin, Güneydoğu Musul yakınlarındaki Sümer mahallesinde,  DEAŞ’a bağlı olmakla suçladıkları üç genci öldürmelerini gösteren video sosyal medyada büyük tepki topladı. 

İŞKENCE EDİP KURŞUNA DİZDİLER

Birkaç gün öncesine ait olduğu belirlenen görüntülerde, DEAŞ mensubu olmakla suçlanan üç genç, üniformalı kişiler tarafından önce dövülüyor, ardından da işkence edilip kurşuna diziliyor.  


 Bütün bu süreci cep telefonu ile kaydeden katliamcılar, sosyal medyadan da bu görüntüleri servis etti. 

KUTSAL DEĞERLERE KÜFÜR

Gençler görüntülerde kendilerinin DEAŞ'la bir alakalarının bulunmadığını söylemelerine rağmen, kutsal değerlere küfreden kişiler tarafından makineli tüfeklerle kurşuna diziliyor. 


 CUMHURBAŞKANI UYARMIŞTI
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şii milisler Haşdi Şâbi'nin Türkmen kenti Telafer'e doğru hareket ettiğine dair açıklamalara ilişkin, "Şu anda böyle bir şey söz konusu değil" demiş; "Haşdi Şâbi'ye cevabımız farklı olur" şeklinde açıklama yapmıştı. 

AF ÖRGÜTÜNDEN RAPOR

Ocak ayının başında Uluslararası Af Örgütü de Haşdi Şabi’nin Sünnilere karşı yargısız infazlar yaptığı ve sistematik şiddet eylemlerinde bulunduğunu açıklayan bir rapor yayınladı.

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