Dünya en büyük mülteci krizlerinden birine şahit oluyor. Her gün farklı coğrafyalardan yansıyan mülteci görüntüleri, insanlığın vicdanını titretiyor.
Avrupa'ya ulaşmak için yola düşen binlerce mülteci, Avrupa sınırlarında bekleyişini sürdürürken, özellikle kış mevsiminde mülteciler adeta yaşamak için savaşıyor.
"Save the Children" (Çocukları kurtarın) isimli örgüt, her gün çok sayıda sığınmacının Sırbistan'a geldiğini aktararak çoğunun çocuk olduğuna dikkati çekti. Çocukların çok zor şartlarda yaşam mücadelesi verdiğini hatırlatan örgüt, Avrupa Birliği'ne çağrı yaptı.
24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Dayanamıyoruz: Artık bir şeyler yapın!
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mülteci kampında donma tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce mülteci, yaşam mücadelesi veriyor.
Dünya en büyük mülteci krizlerinden birine şahit oluyor. Her gün farklı coğrafyalardan yansıyan mülteci görüntüleri, insanlığın vicdanını titretiyor.
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Dayanamıyoruz: Artık bir şeyler yapın!Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mülteci kampında donma tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce mülteci, yaşam mücadelesi veriyor.
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