24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Erdoğan'ın ziyareti FETÖ'cüleri korkuttu

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Madagaskar basını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yapacağı ziyaretin bazı ülkeleri ve Fethullahçı Terör Örgütü mensuplarını korkuttuğunu yazdı.
Erdoğan'ın ziyareti FETÖ'cüleri korkuttu
Erdoğan'ın ziyareti FETÖ'cüleri korkuttu Erdoğan'ın ziyareti FETÖ'cüleri korkuttu Erdoğan'ın ziyareti FETÖ'cüleri korkuttu

Ülkede Fransızca ve Malgaşça dilinde yayın yapan gazeteler, Erdoğan'ın Afrika turu kapsamında Madagaskar'a yapacağı ziyarete geniş yer ayırdı.Ülkenin çok satan gazetelerinden Midi Madagasikara, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin ülkede merak konusu olduğunu yazdı.

Tanindrazana gazetesi, ziyareti "Cumhurbaşkanı bugün geliyor." başlığıyla verdiği haberde, Fransa ve Çin'den sonra Türkiye'nin de Madagaskar'a yatırım için geldiğini ifade etti.Gazetede aynı zamanda, FETÖ mensuplarının ülkedeki FETÖ okullarının Maarif Vakfına devredilmesinden korktuğu belirtilirken, Avrupa ülkelerinin de bu ziyaretten çekindiğine vurgu yapıldı.

Haberde, Türkiye'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yaşanan süreç de anlatıldı.

"Türkiye Afrika'yla ilişkileri geliştirmek istiyor"

Malaza Madagascar gazetesi ise Erdoğan'ın ziyaretini manşetten görerek, Cumhurbaşkanı'nın tam sayfa fotoğrafını kullandı. Ziyaret çerçevesinde büyük güvenlik önlemleri alındığını ifade eden gazete, Erdoğan'ın beraberinde ülkeye gelecek Türk iş adamı heyetine de dikkat çekti.

Vaovao gazetesi, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılıyoruz." başlığıyla haberi ilk sayfadan verirken, ziyaretin bazı ülkeleri rahatsız edebileceğine de değindi.

Erdoğan'ın Afrika turunun anlatıldığı Jejoo gazetesi de ziyaretin, iki ülke arasında teknoloji ve ekonomi alanında önemli iş birliklerini başlatabileceğine vurgu yaptı. Gazetede ayrıca Erdoğan'ın iki yıl içinde 10 Afrika ülkesine ziyaret gerçekleştirdiği belirtilerek, "Türkiye Afrika ile ilişkileri geliştirmek istiyor." ifadesi kullanıldı.

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