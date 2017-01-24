24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İsrail işgali genişletiyor!

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin etmesinden sonra Kudüs'te 566 yeni Yahudi yerleşiminin inşasına izin veren İsrail, bu kez de Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşasını onayladı.
İsrail işgali genişletiyor!
İsrail işgali genişletiyor! İsrail işgali genişletiyor! İsrail işgali genişletiyor!

Amerika'da Donald Trump yönetiminin başa geçmesiyle cesaretlenen İsrail, Batı Şeria'daki işgal politikasına hız verdi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman işgal altında tuttukları Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşa edilmesine onay verdi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yerleşimlerin büyük kısmı halihazırda eski yerleşimlerin bulunduğu alanda yapılacak.

İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Kudüs'te, 566 yeni Yahudi yerleşiminin inşaasına onay vermişti.

İŞGALİN TAŞERONLUĞUNU TRUMP'IN DAMADI ÜSTLENECEK

İsrail medyası, 100 yeni yerleşiminde Beit El adlı bölgeye yapılacağı belirtildi. Bölgedeki işgalin maliyetinin ise ABD'nin 45. başkanı olan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ailesi tarafından karşılanacağı öne sürüldü.

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