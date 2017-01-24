İsrail işgali genişletiyor!

Amerika'da Donald Trump yönetiminin başa geçmesiyle cesaretlenen İsrail, Batı Şeria'daki işgal politikasına hız verdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Avigdor Lieberman işgal altında tuttukları Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşa edilmesine onay verdi. İsrail Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre yerleşimlerin büyük kısmı halihazırda eski yerleşimlerin bulunduğu alanda yapılacak.
İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Kudüs'te, 566 yeni Yahudi yerleşiminin inşaasına onay vermişti.
İŞGALİN TAŞERONLUĞUNU TRUMP'IN DAMADI ÜSTLENECEK
İsrail medyası, 100 yeni yerleşiminde Beit El adlı bölgeye yapılacağı belirtildi. Bölgedeki işgalin maliyetinin ise ABD'nin 45. başkanı olan Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'ın ailesi tarafından karşılanacağı öne sürüldü.