Mehmet Şimşek'ten 'Merkez' yorumu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın kararını Twitter üzerinden değerlendirdi.
Şimşek şu açıklamayı yaptı:
"TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu."
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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın kararını Twitter üzerinden değerlendirdi.
Şimşek şu açıklamayı yaptı:
"TCMB fiyat istikrarı için parasal sıkılaştırmaya gitti & gerekirse ek sıkılaştırma yapabileceğini ifade etti. Olumlu."