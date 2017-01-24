Astana görüşmelerinden önemli notlar

Suriye'deki çatışmaların durdurulması amacıyla, Türkiye ve Rusya'nın Kazakistan'da öncülük ettiği Astana görüşmeleri, krize çözüm arayışlarını yeni bir aşamaya taşıdı.
ESED: DESTEKLİYORUZ
Esed rejimi Türkiye, Rusya ve İran'ın aldığı kararları desteklediğini ifade ederken, Suriyeli muhalifler de uluslararası zemin kazanıp öne çıktı.
6 YIL SONRA BİR İLK
Öte yandan 6 yıl sonra ilk kez Suriyeli muhaliflerle Esed rejimi aynı masada yer almış oldu.
3'LÜ MEKANİZMA KURULACAK
Yine, çatışmaların durması amacıyla Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak mekanizma kurması kararlaştırıldı.
Astana görüşmelerini Anadolu Ajansı aşağıdaki infografikle özetledi: