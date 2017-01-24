24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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İbadi'den Trump'a tepki

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İbadi'den Trump'a tepki
Irak Başbakan İbadi, Trump'tan söz aldığını, ABD'nin Irak'a desteğinin artacağını söyledi. İbadi ayrıca, Trump'ın petrolle ilgili sözlerinin de kabul edilemez olduğunu belirtti.
İbadi'den Trump'a tepki İbadi'den Trump'a tepki İbadi'den Trump'a tepki

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Musul'un doğusunun tamamının terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldığını bildirdi.

GÜVENLİK GÜÇLERİNE ÇAĞRI

İbadi, Bağdat'ta hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında, "Musul'un doğusunun tamamı DEAŞ'tan kurtarıldı. Güvenlik güçlerini, Musul'un batısını da kurtarmaları için hızlıca harekete geçmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

"TRUMP'TAN SÖZ ALDIM"

ABD Başkanı Donald Trump'tan ülkesine verilen desteğin artacağı sözünü aldığını dile getiren İbadi, "ABD'nin desteği terörle mücadele alanında artacak." diye konuştu.

İRAN DESTEKLİ MİLİSLERİN İHLALLERİ İTİRAFI

İbadi, Felluce'de Şii milis gücüne bağlı Bedir örgütüne mensup bir milisin 18 sivili infaz ettiğini ortaya çıkardıklarını belirterek, bu kişinin yargıya teslim edildiğini ifade etti. İbadi, Felluce'de operasyonlar sırasında sivillerin kaçırıldığı ve öldürüldüğüne dair çok sayıda iddia ve şikayetler olduğunu da vurgulayarak, bunları incelemeye aldıklarını ileri sürdü.

"BÜYÜKELÇİLİK KUDÜS'E TAŞINIRSA TUTUMUMUZU ORTAYA KOYACAĞIZ"

Sadr Hareketi liderinin ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınmasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine İbadi, şunları söyledi:

"Kudüs, İslamın kıblesidir. Kudüs, ayrıca işgal altındadır ve uluslararası hukuka göre işgal altında bulunan yer istila edilmez. ABD yönetimi şimdiye kadar büyükelçiliğinin taşınması kararını almış değil. Bu, bir seçim propagandası konuşmasıydı. Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması büyük sorunlara yol açar. ABD yönetimini ülkelerle iş birliği ve dayanışma fırsatı yaratmaya davet ediyorum. Büyükelçilik Kudüs'e taşınırsa biz de tutumumuzu ortaya koyacağız."

"TRUMP'IN BU SÖZÜ KABUL EDİLEMEZ"

Irak Başbakanı İbadi, ABD Başkanı Trump'ın "Irak'ta petrolü ele geçirseydik DEAŞ ortaya çıkmazdı." şeklindeki açıklamasına ilişkin ise, "Trump, petrol konusundaki söylemiyle neyi ve hangi dönemi kastettiği konusunda net değildi. Irak'ın petrolü de tüm Iraklılarındır. Trump'ın bu konudaki sözü kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

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