24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 11°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 84.208 1.40
  • Altın: 147,005 0.12
  • Dolar: 3,7769 0.44
  • Euro: 4,0596 0.51

Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

»
Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshetti

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentonun feshedilmesine ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılmasına karar verdi.

Radev, 27 Ocak'ta parlamentoya sunacağı kararname ile 43. parlamentoyu feshettiğini ve erken seçimin 26 Mart'ta yapılması kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Radev, yayımladığı diğer bir kararnamede de ülkeyi erken seçime hazırlayacak geçici teknokratlar hükümetinin başbakanı olarak Prof. Ognyan Gercikov'u atadığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı görevini iki gün önce devralan Radev’in, parlamentonun 27 Ocak'taki olağan oturumunda, aldığı kararlara ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Başbakan Borisov, 13 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde adayının kaybetmesi üzerine istifa etmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev bunun üzerine, 43. parlamento içinden yeni bir hükümetin kurulması için mecliste temsil edilen siyasi partilerin yetkilileri ile görüşmeler yapmış ancak sonuç alamamıştı.

Ülkenin 39. parlamentosunun başkanlığını yapan 71 yaşındaki Gercikov, yeni hükümet kuruluncaya kadar başbakanlık görevini yürütecek.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldıAmbalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldıTürkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı. Bir süreden beri yürütülen satış görüşmeleri sonrası taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Taraflar imzaları dün akşam attı. Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshettiBulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshettiBulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.
Obama veto etti Trump onayladı!Obama veto etti Trump onayladı!ABD Başkanı Trump, Obama'nın askıya aldığı Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları projesini yeniden yürürlüğe koydu.
Çin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdiÇin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdiÇin’in tasarladığı Dongfeng-41 (DF-41) tipi kıtalararası balistik füzenin Rusya sınırına yerleştirildiği bildirildi.
İsrail işgali genişletiyor!İsrail işgali genişletiyor!ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin etmesinden sonra Kudüs'te 566 yeni Yahudi yerleşiminin inşasına izin veren İsrail, bu kez de Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşasını onayladı.
Dayanamıyoruz: Artık bir şeyler yapın!Dayanamıyoruz: Artık bir şeyler yapın!Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mülteci kampında donma tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce mülteci, yaşam mücadelesi veriyor.
  • Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar24 Ocak 2017 Salı 17:01
  • İtalya'da yardım helikopteri düştü!24 Ocak 2017 Salı 15:35
  • 'Tarihi zirvede' kritik gelişme24 Ocak 2017 Salı 15:03
  • Trump'a karşı direnişin sembolü kadın kim?24 Ocak 2017 Salı 11:45
  • Trump ilk icraatıyla siyonistleri sevindirdi24 Ocak 2017 Salı 10:47
  • Astana görüşmelerinde ikinci gün başladı24 Ocak 2017 Salı 09:41
  • Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü24 Ocak 2017 Salı 09:19
  • CIA'in yeni patronu Mike Pompeo oldu24 Ocak 2017 Salı 09:12
  • İngiltere'yi rezil eden olay! May cevap veremedi24 Ocak 2017 Salı 09:02
  • Trump'tan dünya ekonomisini sarsacak karar!24 Ocak 2017 Salı 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri