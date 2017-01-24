24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
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Erdoğan: Türkiye'de yaptık, Mozambik'te de yaparız

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Erdoğan: Türkiye'de yaptık, Mozambik'te de yaparız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik'te Türk ve Mozambikli iş adamlarına hitap etti.
Erdoğan: Türkiye'de yaptık, Mozambik'te de yaparız Erdoğan: Türkiye'de yaptık, Mozambik'te de yaparız Erdoğan: Türkiye'de yaptık, Mozambik'te de yaparız

Mozambik'te konuşan Türkiye ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Afrika'yı geçmişte kimlerin, nasıl sömürdüğünü gayet iyi biliyoruz" dedi.

Türkiye'de göreve geldiği ilk yılları hatırlatan Erdoğan, "O zaman para yoktu ama akıl vardı" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"AFRİKA'YI NASIL SÖMÜRDÜKLERİNİ BİLİYORUZ"

Türkiye, Mozambik'in yanında yer almaya hazırdır. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle bunu söylüyorum. Afrika'nın geçmişte neler çektiğini iyi biliyoruz. Afrika'yı nasıl sömürdüklerini, kimlerin sömürdüklerini de iyi biliriz.

İşadamlarımız Mozambik'li dostlarıyla turizm, tarım ve enerji alanlarında somut işbirliği imkanlarını ele aldılar. Enerji ve inşaat alanında faaliyet gösteren firmalarımızın buradaki çalışmalarını takdirle takip ediyoruz. Bu firmalarımızın  Mozambik'teki doğalgaz ve enerji santralleri projelerinde ana veya alt yüklenici olarak daha etkin hale gelmenin yollarını aradıklarını biliyorum.

"AYNI ŞEYİ MOZAMBİK'TE DE YAPARIZ"

Altyapıda Türkiye dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesidir. Üst yapıda keza öyle. Planlı bir yapılanma olsun diye, şehirleşmeyi modern bir şekilde gerçekleştirelim diye yaptık. Mozambik'te bunu niye yapmayalım? Aynı şeyi, Mozambikli girişimcilerle el ele vermek suretiyle burada da yaparız. Mozambikli dostlarımız da bu modern konutlarda yaşama imkanını bulacaklardır. Bunlar kalite noktasında üst gelir grubundan orta ve alt gelir gruplarına hitap edecek şekilde yapılmış konutlardır.

Göreve geldiğim zamana kadar Türkiye'nin bölünmüş yol uzunluğu 6 bin 100 km'ydi. Fakat 14 senede buna 18 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Bu ne demektir? Bu trafik kazalarının minimize edilmesidir. Bu akaryakıtta düşüş demektir. Bu çok daha kısa zamanda hedefe ulaşmaktır. Vakit, nakittir. Vakti, nakte dönüştürme olayıdır. İşte bunu gerçekleştirdik.

Tabi bununla kalmadık. Göreve geldiğimizde 25 havalimanı vardı şu an 55 oldu. Hava taşımacılığında varacağınız yere ulaşıyorsunuz. Mozambikli dostlar, Mozambik'te bunlar olmaz diye bir şey yok. Rahatlıkla olur. 

Kısa süre içerisinde İstanbul boğazının altından bir tane Marmaray sistemini geçirdik, şu ana kadar yaklaşık 150 milyon insan geçti. Fazlası var azı yok. Geçenlerde ikinci bir tüneli açtık. Çift katlı, oradan da otomobiller geçiyor. Ve şu anda denizin altından bu iki geçişle İstanbul ulaşımını rahatlattık. Bir de boğazın üzerinden üçüncü bir geçiş yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Dünyanın ilk üçü içerisindeki geçişlerden bir tanesi oldu. Bunun üzerinden raylı sistem geçireceğiz. Aynı şekilde körfezde yine bir köprü bitirdik. Bunlar hızla devam ediyor. Müteahhit firmalar Türk. Yapıyoruz, olmaz diye bir şey yok.

"MOZAMBİK KARANLIKTAN AYDINLIĞA KAVUŞUR"

Mozambik'te enerji sıkıntısı var. Yüzde 80 enerji. Açık büyük. Bu enerji açığı ancak hidroelektrik sistemle çözülebilir. Su var, kömür bol termik santrallerle çözülür. Enerji bol, güneş sistemiyle. Rüzgar keza öyle. Bütün bunların yanında doğalgazı var. Doğalgaz çevrim santralleriyle de enerji üretimi yapılarak Mozambik karanlıktan aydınlığa kavuşur ve çıkar. Bunlar fazla da zaman almaz. Her şey cebinizdeki parayla olmaz. Para olmadan iş nasıl başarılır aslolan budur. Biz göreve geldiğimizde para yoktu ama akıl vardı.

"TÜRKİYE İLE MOZAMBİK EL ELE VERECEK"

Sene 2002, sene 2017 geldiğimiz noktada 5 katlamış vaziyetteyiz. He bazen sıkıntılar oluyor. Bunları çok gördük aştık ve aşacağız. Elinizdeki imkanlar bunu aşmaya müsait. Ben inanıyorum ki bu konuyla ilgili olarak aşılacaktır. Türkiye olarak ne görev düşüyorsa bunu yapmaya hazırız. Mozambik-Türkiye el ele vereceğiz bunları başaracağız. Dost ülke Mozambik makamlarının bu konuda Türk işadamlarıyla el ele vermesi, Mozambik'in sıçramasını getirecektir. İkili ticaret hacmimiz 2016 yılı itibariyle 115 milyon dolar civarında. İlk hedef bunu 250 milyon dolara çıkarın. Ardından 500 milyon dolara çıkarın, yetmez 1 milyar dolara çıkarın

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