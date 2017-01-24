24 Ocak 2017 Salı25 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:15Öğle 13:23İkindi 15:54Akşam 18:18Yatsı 19:42
    • 11°C Adana
    • 3°C Adıyaman
    • -2°C Afyon
    • 6°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -2°C Ankara
    • 6°C Antalya
    • 1°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 84.208 1.40
  • Altın: 147,005 0.12
  • Dolar: 3,7769 0.44
  • Euro: 4,0596 0.51

Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldı

»
Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldı
Türkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı. Bir süreden beri yürütülen satış görüşmeleri sonrası taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Taraflar imzaları dün akşam attı. Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti
Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldı Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldı Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldı

Konu ile ilgili şirkten bir yetkili, Korozo'nun çoğunluk hissesinin satıldığını belirtti. Hurriyet.com.tr'nin edindiği bilgiye göre ise, hissenin çok önemli bir bölümü satılmış durumda. Aynı kaynak, profesyonel yönetimin şirkette görev almaya devam edeceğini aktardı. Aynı kaynak, satış kararının gerisinde Korozo'yu global bir konuma taşımak olduğunu aktardı. Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemleri yapılacak.

TEMELİ 44 YIL ÖNCE ATILDI

Temeli 44 yıl önce atılan Korozo, plastik ambalaj sektöründe Türkiye'nin en büyük firmalarından biri. Özellikle esken ambalaj ürünler konusunda öne çıkan şirket, İstanbul ve İzmir'de bulunan 9 fabrikada faaliyet gösteriyor.

Korozo'nun sitesinde yer alan bilgiye göre şirket, yıllık 98 bin tonun üzerinde ambalaj üretimi ile Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük tesislerinden birine sahip. Toplam bin 700 çalışanı bulunan şirketin ürettiği ürünler 70'i aşkın ülkeye ihraç ediliyor.

Bir süreden beri, önde gelen özel sermaye şirketlerinden Actera Group ile yürütülen görüşmeler olumlu sonuçlandı.

CİROSU 250 MİLYON EURO
Ortaklık ve yürütülen süreç ile ilgili bilgi veren Ünlü&Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano “Türkiye’nin son dönemdeki en önemli işlemlerinden birini başarıyla sonuçlandırmış bulunuyoruz. Türkiye’nin en büyük esnek ambalaj üreticisi ve en büyük ihracat şirketleri arasında yer alan Korozo, yaklaşık Euro 250 milyon cirosu ile, Avrupa'nın en büyük 10 esnek ambalaj üreticisinden biri olmayı hedefliyor. Actera ve Korozo kurucularının hedefi şirketi gerek organik gerek inorganik bir şekilde büyüterek Avrupa coğrafyasında yaklaşık yüzde 3 pazar payına ulaştı. Korozo yeni yatırımları ve hızla artan ihracatı ile ülkemize ciddi bir döviz girişi ve istihdam sağlamış olacak. İşlem, Rekabet Kurumu onayının alınması ile tamamlanacaktır” şeklinde konuştu.

BİR ÇOK BÜYÜK FİRMAYA ORTAK
Actera Group'un, Mey İçki, Mars Cinema Group, Kamil Koç, U.N. RO-RO gibi bir çok şirkette ortaklığı bulunuyor. Actera'nın yatırım yaptığı şirketlerin çalışan sayısı 35 bini, cirosu ise 5 milyar doları aşıyor.

EMEKLİLİK FONLARI DA VAR

Kuzey Amerika, Avrupa, Uzakdoğu ve Ortadoğu merkezli emeklilik fonları, kalkınma bankaları ve devlet yatırım kurumları ile dünyanın önde gelen kurumsal yatırımcılar Actera'nın yatırımcıları arasında yer alıyor.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Ambalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldıAmbalaj devi Korozo, Actera Group'a satıldıTürkiye'nin en büyük ambalaj firmalarından Korozo, fon şirketi Actera Group'a satıldı. Bir süreden beri yürütülen satış görüşmeleri sonrası taraflar masadan el sıkışarak kalktı. Taraflar imzaları dün akşam attı. Korozo'nun çoğunluk hissesi Actera'ya geçti
Bulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshettiBulgaristan Cumhurbaşkanı parlamentoyu feshettiBulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini 26 Mart olarak açıkladı.
Obama veto etti Trump onayladı!Obama veto etti Trump onayladı!ABD Başkanı Trump, Obama'nın askıya aldığı Kuzey Dakota ve Keystone XL petrol boru hatları projesini yeniden yürürlüğe koydu.
Çin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdiÇin, Rusya sınırına füzelerini yerleştirdiÇin’in tasarladığı Dongfeng-41 (DF-41) tipi kıtalararası balistik füzenin Rusya sınırına yerleştirildiği bildirildi.
İsrail işgali genişletiyor!İsrail işgali genişletiyor!ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin etmesinden sonra Kudüs'te 566 yeni Yahudi yerleşiminin inşasına izin veren İsrail, bu kez de Batı Şeria'da 2500 yeni yerleşimin inşasını onayladı.
Dayanamıyoruz: Artık bir şeyler yapın!Dayanamıyoruz: Artık bir şeyler yapın!Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki mülteci kampında donma tehlikesiyle karşı karşıya olan binlerce mülteci, yaşam mücadelesi veriyor.
  • Erdoğan uyarmıştı! İşkenceye başladılar24 Ocak 2017 Salı 17:01
  • İtalya'da yardım helikopteri düştü!24 Ocak 2017 Salı 15:35
  • 'Tarihi zirvede' kritik gelişme24 Ocak 2017 Salı 15:03
  • Trump'a karşı direnişin sembolü kadın kim?24 Ocak 2017 Salı 11:45
  • Trump ilk icraatıyla siyonistleri sevindirdi24 Ocak 2017 Salı 10:47
  • Astana görüşmelerinde ikinci gün başladı24 Ocak 2017 Salı 09:41
  • Sarıhummadan 4 günde 35 kişi öldü24 Ocak 2017 Salı 09:19
  • CIA'in yeni patronu Mike Pompeo oldu24 Ocak 2017 Salı 09:12
  • İngiltere'yi rezil eden olay! May cevap veremedi24 Ocak 2017 Salı 09:02
  • Trump'tan dünya ekonomisini sarsacak karar!24 Ocak 2017 Salı 08:34
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri