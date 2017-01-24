Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen operasyona ilişkin yapılan açıklamada, “Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca, İlimiz Nazımiye ilçesinde 24 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilen Şehit "Jandarma Uzman Çavuş Serdar Yıldırım-45" Operasyonu kapsamında; 350-400 kg amonyum nitrat ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler olay yerinde imha edilmiştir” denildi.
25 Ocak 2017 Çarşamba25 R.Ahir 1438
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Tunceli’de 400 kilogram amonyum nitrat ele geçirildi
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Tunceli’de 400 kilogram amonyum nitrat ele geçirildiTunceli’de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 350-400 kilogram amonyum nitrat ve teröristlere ait çok sayıda tıbbi ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
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