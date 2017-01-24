Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. El Sadr, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının çirkin saldırıları engellemek için ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Şii lider, İslam ülkelerinin, İsrail ve ABD elçiliklerini kapatmaları çağrısında da bulunarak, “Irak’ta da ABD elçiliği kapatılmalı” dedi.
El Sadr, Tel Aviv’deki ABD Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınması halinde, Kudüs’ü kurtarmak için özel bir tugay kurulması gerektiğini kaydederek, “ABD Büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması İslam’a karşı savaş olur” dedi.
25 Ocak 2017 Çarşamba25 R.Ahir 1438
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Irak Şii lider El Sadr ABD'ye meydan okudu!
Iraklı Şii lider Mukteda El Sadr, ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. El Sadr, Arap ülkeleri ve İslam İşbirliği Teşkilatının çirkin saldırıları engellemek için ciddi bir duruş sergilemesi gerektiğini söyledi. Şii lider, İslam ülkelerinin, İsrail ve ABD elçiliklerini kapatmaları çağrısında da bulunarak, “Irak’ta da ABD elçiliği kapatılmalı” dedi.
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