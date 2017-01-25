25 Ocak 2017 Çarşamba25 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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'Kimyasal madde' paniği

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D-100 karayolu'nun Bolu kesiminde yola dökülen kimyasal madde paniğe neden oldu.
'Kimyasal madde' paniği
'Kimyasal madde' paniği 'Kimyasal madde' paniği 'Kimyasal madde' paniği

Olay yerine gelen AFAD ve Bolu Belediyesi İtfaiye ekipleri, yolun sıvı  dökülen bölümünü emniyet şeridiyle çevirerek, trafiğe kapattı.

Yola dökülen sıvıdan örnek alan ekipler, şüpheli madde üzerinde  kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer (KBRN) testi yaptı.

Şüpheli maddenin, yüksek performans yağı olduğunu ve insan sağlığı ile  çevreye zararı olmadığını belirleyen ekipler, kimyasal maddenin temizlenmesi için  çalışma başlattı.

İlk olarak bölgeye çağrılan karayolları ekipleri tarafından üzerine  toprak atılan kimyasal madde, daha sonra Bolu Belediyesi temizlik ekipleri  tarafından temizlendi.

Yola dökülen kimyasal madde nedeniyle asfaltta yaklaşık 2 santimetre  derinliğinde 1 metre çapında erime meydana geldi.

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