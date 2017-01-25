25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Ankara'dan Almanya'ya Can Dündar tepkisi

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Ankara'dan Almanya'ya Can Dündar tepkisi
Alman Adalet Bakanı Heiko Maas'ın vatan haini Can Dündar'ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak çağırması, Almanya Başbakanı Merkel'in Türkiye ziyareti öncesinde ipleri gerdi.
Ankara'dan Almanya'ya Can Dündar tepkisi Ankara'dan Almanya'ya Can Dündar tepkisi Ankara'dan Almanya'ya Can Dündar tepkisi

Almanya Başbakanı Angela Merkel’ın gelecek hafta Türkiye’ye yapması beklenen ziyaret öncesinde Ankara-Berlin hattında yeni bir gerilim yaşanıyor.

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre  Almanya Adalet Bakanı Heiko Maas’ın vatan haini Can Dündar’ı yeni yıl resepsiyonuna konuşmacı olarak davet etmesi Türkiye’nin sert tepkisine yol açtı. Ankara diplomatik girişimde bulunarak duyulan rahatsızlığı iletti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Adalet Bakanı Heiko Maas, Türkiye’de demokrasi ve basın özgürlüğüne verdiği önemi göstermek için yeni yıl resepsiyonuna Cumhuriyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni vatan haini Can Dündar’ı davet etti. Çarşamba günü yapılacak bu resepsiyonda hakkında vatana ihanet suçu bulunan Can Dündar’ın, Türkiye’yi karalayacağı bir konuşma yapacağı öğrenildi.

ANKARA'DAN ÇOK SERT TEPKİ

Vatan haini Dündar’ın Adalet Bakanı Maas’ın verdiği bu resepsiyona ana konuşmacı olarak davet edilmesi Türkiye’nin tepkisine yol açtı. DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre TürkDışişleri Bakanlığı, Ankara’nın tepkisini iletmek üzere bu sabah Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği maslahatgüzarını bakanlığa davet ederek, bu tutumun “yadırgandığını” iletti.

Türk tarafının yaptığı girişimde vatan haini Can Dündar hakkında Türkiye’de mahkemenin verdiği bir mahkûmiyet kararı olduğu, kendisi hakkında yakalama kararı bulunduğu hatırlatıldı ve buna rağmen Dündar’ın Adalet Bakanlığı yeni yıl resepsiyonunda baş konuşmacı olarak davet edilmesinin yadırgandığı aktarıldı.

BÜYÜKELÇİ RESEPSİYONA KATILMIYOR

Türk yetkililer, Adalet Bakanı Maas’ın etkinliğe Türkiye’nın Almanya Büyükelçisi Ali Kemal Aydın’ı da davet ettiğini ancak Aydın’ın resepsiyona katılmayacağını belirtti.

Büyükelçi Aydın’ın aynı gün akşamı Bavyera eyaleti Başbakanı Horst Seehofer’in de katılacağı eyalet temsilciliğinde verilecek konsere katılacağı öğrenildi. Aydın’ın ayrıca geçen günlerde Berlin’de görüştüğü Alman yetkililere konuyla ilgili duyulan rahatsızlığı ilettiği kaydedildi.

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