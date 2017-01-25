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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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El Bab şehitlerimizin intikamları alındı

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El Bab şehitlerimizin intikamları alındı
Hain saldırıdan tam 2 gün sonra istihbarat tespit etti, özel kuvvetler harekete geçti ve talimatı veren terör örgütü DEAŞ emirini kıskıvrak yakaladı.
El Bab şehitlerimizin intikamları alındı El Bab şehitlerimizin intikamları alındı El Bab şehitlerimizin intikamları alındı

Tarih 20 Ocak 2017. Saat: 13.40. Yer El-Bab’a giden Bzagah ile Kabbasin arasındaki yol. Bölgede arama tarama faaliyetleri yapan komandoların üstüne doğru hızla gelen zırhlı araç, askerlerin ateş açmasına rağmen durdurulamadı ve bomba yüklü araç büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan olay sonucunda 5 asker; uzman onbaşılar Emre Doruk, Bahattin Bakır, Selim Topal, uzman onbaşılar Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit olurken 9 asker ise yaralandı.

F-16’lar havalandı

Patlamanın ardından TSK tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. F-16’lar tarafından bölgede tespit edilen DEAŞ noktalarına bombalar yağdırıldı. Karadan ise obüsler ile bölge cehenneme döndürüldü. Toplam 21 hava akını sonucunda 46 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist de yaralandı.

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İstihrabarat çalışması

Olaydan hemen sonra bomba yüklü aracı DEAŞ’lı Ebu Musab’ın kullandığı, canlı bombanın zırhlandırılmış bomba yüklü araç ile Türk askerlerini hedef seçtiği ortaya çıktı. Bölgede yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda ise saldırı emrinin DEAŞ emiri de tespit edildi. Failin saptanmasından sonra ise sıra yerinin tespit edilmesi ve yakalanmasına geldi.

DEAŞ emirinin yeri istihbarat çalışmaları sonucunda 48 saatte tespit edildi. Tespit edilmesinden sonra operasyon için düğmeye basıldı. Operasyan için TSK’nın gözbebeği olan Özel Kuvvetler Birliği, nam-ı diğer borde bereliler görevlendirildi. 22 Ocak günü İHA’ların da desteğiyle başlayan operasyonda 5 askerin şehit 9 askerin de yaralanmasına neden olan emri veren DEAŞ emirine operasyon düzenlendi. Baskın şeklinde gerçekleştirilen operasyon harekat merkezinden de canlı olarak izlendi. Terör eyleminin emrini veren emir ise kıskırak ve sağ olarak yakalandı. Emirin sorgulanmasına ise 2 gün önce başlandı.

Vatan

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