Arınç, 'Erdoğan'dan af diledi' iddiasını yalanladı

TBMM eski Başkanı ve eski Bakan Bülent Arınç geçtiğimiz günlerde bir gazetede hakkında çıkan haberlerle ilgili twitter hesabından bir açıklama yaptı.
Arınç, "Cumhurbaşkanı'ndan özür diledi" şeklindeki yayınların Cumhurbaşkanı karşıtlarının ekmeğine yağ süreceğini savundu.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği mektubu da açıklayan Arınç, "Allah'tan başka kimseden af dilemem" dedi.
Arınç'ın açıklamaları şöyle:
ALLAH HEPİMİZİ AFFETSİN
ARINÇ'IN BAHSETTİĞİ MEKTUP
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı'na yazdığı mektubu da paylaştı.
İşte o mektup;