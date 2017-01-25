25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Fransa 3 PKK'lı teröristin dosyasını neden kapattı?

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Fransa 3 PKK'lı teröristin dosyasını neden kapattı?
Fransa'nın başkenti Paris'te PKK'lı üç kadının öldürülmesine ilişkin davanın, tek sanık olan Ömer Güney'in ölmesi nedeniyle düştüğü bildirildi.
Fransa 3 PKK'lı teröristin dosyasını neden kapattı? Fransa 3 PKK'lı teröristin dosyasını neden kapattı? Fransa 3 PKK'lı teröristin dosyasını neden kapattı?

Adli kaynaklar, 9 Ocak 2013'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesinin ardından açılan davanın tek sanığı Güney'in ilk duruşmaya 36 gün kala, 17 Aralık'ta hastaneye sevk edilirken şüpheli bir şekilde öldüğü açıklanmıştı.

ŞÜPHELERİN ÜZERİ İTİNAYLA ÖRTÜLDÜ

Yeni Şafak, PKK'lı Sakine Cansız ve arkadaşlarının öldürüldüğü andan itibaren içerden destek alındığını değerlendirerek Cansız'ın korumalarını işaret etmişti. Ardından suikastın sanığı Güney'in Almanya, Fransa hattındaki pozisyonun yine kamuoyuna duyuran Yeni Şafak olmuştu. Ancak tüm uyarılara rağmen başta Fransa istihbaratı olmak üzere FETÖ ve PKK yandaşları üç PKK'lı kadının öldürülmesi olayında doğrudan Türkiye'yi sorumlu göstermek için el birliği ile hareket etmişti.

FETÖ İLE BAĞLANTILI OLDUĞU TESCİLLİ

Güney'in Kozanlı Ömer kod adını kullanan FETÖ mensubunun Güney ile Almanya ve Fransa'da yaptığı yüz yüze görüşmeler medyaya ve internet sitelerine Güney-MİT görüşmesi diye servis edilmişti. FETÖ'nün yayın organları Zaman ve Aksiyon dergilerinin polis adliye muhabirleri de bu konudaki algı yönetimi için olağanüstü çaba sarf etmişti. FETÖ mensupları çabalarının yanında PKK'nın yayın organları da eş zamanlı olarak Güney'i örgüte getiren ve referans olan isimlerin üstünü örtmek için hedef şaşırtma yoluna gittiler. Öyle ki Güney'in örgüt arşvindeki kayıt makbuzu yayınlandı ancak referans makbuzundaki isim özenle bantla kapatıldı.

4 YIL BOYUNCA ÖLMESİ İÇİN Mİ BEKLENDİ

Savcı aradan geçen süre 4 yıl içinde halen soruşturma dosyasını tamamlayıp mahkemeye sunamadı. Soruşturma dosyası üzerinde gizlilik kararı uygulayan Fransız adaleti, Suikastların 3 failinden biri olarak gözaltına alınan Ömer Güney'i sağlık sorunlarını gerekçe göstererek, “Hastane Cezaevinde” koruma altına aldı.

SAVCI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ!

Ankara'nın Güney'in soruşturmasına bir ekip gönderme talebine Paris Cumhuriyet Savcısı François Molins, Fransız dış istihbarat servisi “DGSE”nin baskısı ile yanıtsız bırakırken, Savcı bazı medya kurumlarının temsilcileri ile yaptığı özel sohbet görüşmelerinde Türkiye'yi hedef göstermişti.

Yeni Şafak

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