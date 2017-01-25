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Erdoğan ve Putin arasında çetin S-400 pazarlığı!

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Erdoğan ve Putin arasında çetin S-400 pazarlığı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında yapılan görüşmelerde gündeme gelen S-400 savunma sistemi için harekete geçiliyor.
Erdoğan ve Putin arasında çetin S-400 pazarlığı! Erdoğan ve Putin arasında çetin S-400 pazarlığı! Erdoğan ve Putin arasında çetin S-400 pazarlığı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İstanbul'da yaptıkları görüşmede, Türkiye ile Rusya'nın savunma sanayide iş birliği yapması konusunda mutabık kalmışlardı. Bu doğrultuda Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacı gündeme gelmiş, Rusya'nın ilgi göstermesi üzerine, Türkiye'nin açtığı ihalede en yüksek teklifi verdiği için elenen Rusya'dan yeni bir teklif sunması istenmişti. Rusya ile anlaşmaya varılması halinde Türkiye, Rusya'dan ilk etapta acil ihtiyacını karşılamak üzere hazır alım yöntemiyle sistem ihtiyacını karşılayacak. Anlaşma kapsamında iki ülke yeni bir sistem üretmek üzere de işbirliğine gidecek.

RUSYA'DAN TEKNOLOJİ TRANSFERİ

Hükümet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Rusya'dan uzun menzilli hava savunma sistemi almak üzere başlatılan görüşmeler devam ediyor. Uzun menzilli hava savunma sistemlerinde S-300, S-400'lerin yanı sıra Antey-2500 gibi teknolojisi daha eski olan modelleri de bulunan Rusya'dan Türkiye, en son teknoloji olan S-400 modelini istiyor.

ÇİN VE HİNDİSTAN SIRADA

Rusya ile sadece satın alım değil, beraber üretim konusunda da görüşmelerin sürdüğünü anlatan kaynak, henüz bu yöndeki çalışmaların çok başında olunduğunu, hazır alımın ardından Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak üzere ikinci bir sistemi birlikte üretme konusunun da iki ülke uzmanları tarafından çalışıldığını kaydetti. Rusya, Türkiye'nin S-400 sistemine olan talebine olumlu bakıyor. Ancak henüz Rus ordusunun S-400 ihtiyacının tamamının karşılanmadığı, bu nedenle kendi ihtiyaçlarının ön planda tutulması gerektiği noktasında ülkede görüşler öne çıkıyor. Daha önce Çin ve Hindistan ile S-400 füzesinin satışı konusunda anlaşmalar yapılmıştı. Dolayısıyla, acil ihtiyacı bulunan Türkiye'ye Rus füzesinin ne zaman teslim edilebileceği konusundaki takvim de görüşmelerin önemli bir ayağını oluşturuyor.

S-400'LER İÇİN ÇETİN PAZARLIK

Rusya, Türkiye'nin uzun menzilli hava savunma sistemi ihtiyacının karşılanması kapsamında çıkılan ihaleye S-400 sistemi ile teklif vermiş, ancak verdiği fiyat teklifi, hem rakipleri Çin, Amerika, Avrupa ortaklığı EUROSAMP-T'nin teklifleri karşısında en yükseği olduğu için hem de teknoloji transferine yanaşmadığı için ihaleden elenen ilk ülke olmuştu. Bu doğrultuda Rusya'dan S-400 alımına dair görüşmelerin çetin pazarlıklara sahne olduğu değerlendiriliyor.

NATO BASKISI GEÇERLİ DEĞİL

Uzun menzilli hava savunma sistemi ihalesinde Çin ile anlaşma yaptıktan sonra NATO baskısıyla karşı karşıya kalan Türkiye'nin, Rusya sistemiyle de aynı sorunu yaşayabileceğine işaret ediliyor. Daha önce de NATO standartlarına uyum nedeniyle savunma sanayide Rusya ile bazı alım anlaşmaları hayata geçirilememişti. Dolayısıyla Rusya, bu doğrultuda temkinli davranıyor. Ancak son dönemde Suriye sınırından artan tehdit karşısında NATO müttefiklerinin yalnız bıraktığı Türkiye, bugün NATO baskısını göğüslemeye kararlı görünüyor. NATO üyelerinin iki yüzlü tavrı bugün hükümet yetkilileri tarafından da yüksek sesle dile getiriliyor.

Yeni Şafak

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