25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası

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İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası
FETÖ'nün abla ayağı tek tek deşifre oldu. MEB'in kadınlar yapılanmasının başında olan Necla Avcı'nın örgüt elebaşılarından Said Kaya'ya bağlı hareket ettiği belirlendi.
İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası İşte FETÖ'nün en tepedeki ablası

15 Temmuz darbe teşebbüssünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmalarda çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Ülke ve il imamlarının tespit edilmesinin ardından ülkeyi örümcek ağı gibi saran kadın yapılanması da tek tek deşifre edildi.

FETÖ'NÜN EN TEPEDEKİ ABLASI

Tokat Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen belgeler FETÖ'nün kadınlara yönelik kurumlarda nasıl örgütlendiğini gözler önüne serdi. Örgütün büyük önem verdiği Milli Eğitim Bakanlığı'nda (MEB) Necla Avcı'nın kadınlar ablası olarak görev yaptığı ve MEB imamı Sait Kaya'ya bağlı olduğu ortaya çıktı. Avcı'nın talimatları doğrultusuna taşradaki kedın eğitimcilerin hareket ettiği belirlendi. Konya'da Arzu Keskin, Yozgat'ta Leyla Oğuz, Kırşehir'de Zeynep Atar, Eskişehir'de Nurcan Eryılmaz, Çorum'da Türkan Deliçay, Tokat'ta ise İlknur Böğrek'in eğitimden sorumlu abla olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT HİYERARŞİSİ

FETÖ'nün Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Sen) Genel Başkanı Osman Bahçe'nin de örgütün eğitim hiyerarşisinde Sait Kaya'nın altında yer aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Sendikadaki kadınlar yapılanmasının da ayrı bir şekilde dizayn edildiği başında ise Kumru Güzel'in bulunduğu belirlendi.

İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı olan Tokat ablası İlknur Böğrek, yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. Örgütün illerdeki kadın ve erkek yapılanmasının aynı şekilde işlediğini ancak il imamlarının erkeklerden oluştuğunu anlatan Böğrek, şöyle konuştu:

"İl ablası talimatlarını il abisinden alır. İl ablası ile abisi haftada en az iki defa görüşür. Görüşmeler genelde dershane veya kolejlerde gerçekleşir. İl ablasının altında ise kadınlar yurt müdürleri, bölgeciler, ilçe ablaları, kurum sorumluları ve köy ablaları grubu vardır. İlçe ablaları il ablasına bağlı olarak il ablasının sahip olduğu yetkiler ile ilçelerde abla olarak görev yaparlar."

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GÖREVLENDİRME SIRRI

Böğrek, il ablalarının görev değişiyle ilgili bilgilerin sır gibi saklandığına dikkati çeken Böğrek, "Bu bilgiler il ablası tarafından başka bir yapı üyesi veya yapıda ablalık görevi olan birine söylenmez. Yapının abla ve imamlarının deşifre olmaması için bu tedbir uygulanır.

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