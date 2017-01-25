25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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Aldatılan kadının 50 milyon dolarlık intikamı

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Aldatılan kadının 50 milyon dolarlık intikamı
İhanete uğradığı için boşanan O.S.'nin intikam ateşi sönmedi. Dedektifle anlaşan O.S. Çin'den getirttiği cihazla eşinin imzasını taklit edip 50 milyon dolarlık senet hazırladı.
Aldatılan kadının 50 milyon dolarlık intikamı Aldatılan kadının 50 milyon dolarlık intikamı Aldatılan kadının 50 milyon dolarlık intikamı

Sabah Gazetesi'nden Fatih Şendil'in haberine göre İzmirli armatör M.E.S., 2010'da şirketinde çalışan genç sekreter S.G.'ye gönlünü kaptırdı. Çiftin bu ilişkiden bir de çocukları oldu.

TAZMİNAT ALDI İNTİKAM ATEŞİ SÖNMEDİ

Olayı öğrenen armatörün eşi O.S., 5 yıllık sürecin sonunda 2 ay önce biten davada, birkaç gayrimenkul ve yaklaşık 3 milyon lira tazminat alarak boşandı. Ancak aldatılan kadının intikam ateşi sönmedi.

Bir dedektiflik şirketiyle anlaşan aldatılan eş, intikam almak için harekete geçti. Armatörün sekreter sevgilisinin evine kurye gibi giden dedektiflik bürosunun bir çalışanı, bir çocuk dergisi teslim edip imzasını aldı.

50 MİLYON DOLARLIK SENET HAZIRLADI

Ardından, armatör ve ortağının da daha önceden temin ettikleri imzalarını, Çin'den getirdikleri elektronik cihaz aracılığıyla ıslak imza gibi kullanan dedektiflik bürosu, 50 milyon dolarlık senet hazırladı.

ARMATÖR VE SEVGİLİSİNİ KEFİL GÖSTERDİ

Senetleri de armatörün ortağı N.B. adına hazırlayan dedektiflik bürosu, armatör ve sevgilisini de kefil olarak gösterdi. Ardından da bu senetlerin kopyalarını, kurye görünümlü elemanıyla Bodrum'da yaşayan N.B.'ye gönderdi.

N.B., hemen İzmir'deki armatör ortağı, M.E.S'yi aradı. Kuryenin görüntüsünü isteyip inceleyen armatör, aynı kuryenin 2 yıl önce de sevgilisinin evine bir çocuk dergisi getirip imzasını aldığını, ardından da bu imzasının taklit edilerek 70 bin liralık senet gönderildiğini, imza atmadığı halde senetteki imza sevgilisine ait çıktığı için parayı yasal faizi ile ödediklerini söyledi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Soluğu emniyette alan armatör ve sevgilisi şikâyetçi oldu. Polis, armatörün eski eşi O.S., özel dedektiflik bürosunun sahibi B.K. ve kurye görünümlü büro elemanı F.A. ile diğer çalışanların da aralarında bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Dedektiflik bürosunu da basan polis, el koyduğu elektronik eşyaları incelenmek üzere Siber Suçlar'a gönderdi. Armatörün eski eşi O.S.'nin kardeşi K.S.'nin de, armatörün sevgilisi S.G.'ye, "100 milyon dolarlık daha senet var. Şikâyetten vazgeçmezseniz onları işleme koyacağız" diyerek şantaj yaptığı belirlendi. Genç kadının şikâyeti üzerine K.S. de gözaltına alındı.

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