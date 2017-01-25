Ziraat Türkiye Kupası gruplarında son haftaya oynanıyor. Bazı gruplarda turlayan takımlar belli olurken, bazı gruplarda son durum 6. hafta maçları sonrasında belli olacak.
C Grubu’nu 2. sırada tamamlaması garanti olan Fenerbahçe, D Grubu’nun lideri Beşiktaş ile son 16 turunda eşleşti. İki ezeli rakip Vodafone Arena’da karşılaşacak.
E Grubu’nda Tuzlaspor’un arkasında 2. sırada kalan Galatasaray ise Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı yapan Başakşehir ile eşleşti. Abdullah Avcı’nın öğrencileri F Grubu’nu lider tamamlamayı garantiledi. İki İstanbul ekibi, Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda tur için kozlarını paylaşacak.
Ziraat Türkiye Kupası’nda son 16 turu maçları Şubat ayının ilk hafta sonunda yapılacak. Karşılaşmalar tek maç eliminasyon sistemiyle oynanacak. 90 dakika sonunda eşitlik bozulmazsa, uzatma devlere ve eşitlik devam ederse tur atlayanı penaltı atışları belirleyecek.
AMKSpor
25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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- Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
- “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Ziraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşmeler
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