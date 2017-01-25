Trabzonspor transferi resmen açıkladı!

Spor Toto Süper Lig’in ikinci yarısına 6 puanla başlayan Trabzonspor, uzun süredir görüşme halinde olduğu Akhisar Belediyespor’un forveti Hugo Rodallega’nın transferi için resmi açıklamayı yaptı.



Bordo-mavili kulüp, Kolombiyalı oyuncunun transferi için ödenen bonservisi bedelini KAP’a bildirdi;



“Profesyonel futbolcu Hugo Rodallega Martinez’in kulübümüze transferi konusunda, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır.



Anlaşmaya göre;



Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübü’ne sözleşme fesih bedeli olarak 1.600.000.-EUR (6.4 milyon TL) ödenecektir.





Ayrıca profesyonel futbolcumuz Mustafa Yumlu’nun, Akhisar Belediye Gençlik ve Spor Kulübüne bedelsiz olarak kesin transferine izin verilecektir.



Kamuoyunun bilgisine duyulur.



2.5 yıllık sözleşme imzalanan Rodallega'nın Trabzonspor'dan alacağı ücret:



2016-17: 800.000 Euro (4,2 milyon TL)

2017-18: 1.600.000 Euro (6.4 milyon TLl)

2018-19: 1.600.000 Euro (6.4 milyon TLl)