25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:45Güneş 08:14Öğle 13:23İkindi 15:55Akşam 18:20Yatsı 19:43
    • 12°C Adana
    • 5°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • 7°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • -3°C Ankara
    • 9°C Antalya
    • 0°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 5°C Balıkesir
  • BIST: 84.208 1.40
  • Altın: 147,005 0.12
  • Dolar: 3,7769 0.44
  • Euro: 4,0596 0.51

PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza!

»
PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza!
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçe'ye 100 bin TL para ceza verdi.
PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza! PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza! PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda aldığı kararlar şöyle:
 
1-     FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 15.01.2017 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ADANASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasında, belgelerin haksız kullanılmasından dolayı takdiren 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
2-     FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 18.01.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
3-     BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 19.01.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
4-     DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 19.01.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
5-     GAZİANTEPSPOR Kulübünün, 19.01.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, 6. bayrak direğini bulundurmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
6-     ELAZIĞSPOR Kulübünün, 17.01.2017 tarihinde oynanan ELAZIĞSPOR - GALATASARAY A.Ş.  Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
7-     SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, 18.01.2017 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, teknik sorumlusunun basın toplantısına katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYE SPOR Kulübünün, müsabaka sonrasında flaş röportaja teknik sorumlu katılımının sağlanamamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
8-     ANAGOLD 24ERZİNCASPOR Kulübünün, 17.01.2017 tarihinde oynanan ANAGOLD 24ERZİNCASPOR - TUZLASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCASPOR Kulübü sporcusu YAVUZ ÖZSEVİM'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına, Aynı müsabakada ANAGOLD 24ERZİNCASPOR Kulübü antrenörü UMUT ERDAL'ın, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
 
9-   Klasman Gözlemcisi CAHİT KUM hakkında, hakaret ve tehdit nedeniyle sevk yapılmış ise de isnat edilen disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA karar verilmiştir.

 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
'5 futbolcu için canlı bomba ihbarı yapıldı''5 futbolcu için canlı bomba ihbarı yapıldı'O zamanki adı Malatya Belediyespor olan Yeni Malatyaspor Kulübü'nün eski Başkanı Atilla Kantarcı'nın sosyal medya hesabından anılarını anlatırken naklettiği bir detay, herkesi şaşırttı.
Podolski Galatasaray tarihine geçtiPodolski Galatasaray tarihine geçtiGalatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski 6-2 kazanılan 24Erzincanspor maçında rakip filelere 5 gol attı ve Galatasaray'da "Bir maçta 5 gol atan futbolcular" arasına katıldı.
Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi'nin Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcularıyla bir araya geldi.
PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza!PFDK, kararları açıklandı! Fenerbahçe'ye büyük ceza!Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, (PFDK) Fenerbahçe'ye 100 bin TL para ceza verdi.
Trabzonspor transferi resmen açıkladı!Trabzonspor transferi resmen açıkladı!Trabzonspor Kulübü, Akhisar Belediyespor'un golcü oyuncusu Hugo Rodallega'yı kadrosuna kattı. Transfer KAP'a resmen açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşmelerZiraat Türkiye Kupası'nda dev eşleşmelerZiraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş-Fenerbahçe ve Başakşehir-Galatasaray eşleşmeleri gerçekleşti.
  • Trabzonspor'un avukatlarından Sinan Gün tutuklandı24 Ocak 2017 Salı 16:35
  • Formula 1'in yeni başkanı, Chase Carey24 Ocak 2017 Salı 11:44
  • Kenan Sofuoğlu herkesi üzdü!24 Ocak 2017 Salı 09:57
  • Fernandao A Milli Takım formasını giydi24 Ocak 2017 Salı 09:42
  • Bursaspor'da Robert Prosinecki ismi ön plana çıktı24 Ocak 2017 Salı 08:56
  • Alanyaspor'dan Beşiktaş'a Samuel Eto'o sürprizi24 Ocak 2017 Salı 08:56
  • Rıdvan Dilmen'den flaş Quaresma yorumu24 Ocak 2017 Salı 08:52
  • Kenan Sofuoğlu 3 hafta pistlerden uzak kalacak24 Ocak 2017 Salı 08:51
  • Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku!24 Ocak 2017 Salı 08:49
  • Fenerbahçe - Amed Sportif maçı için flaş karar!24 Ocak 2017 Salı 08:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri