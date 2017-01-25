25 Ocak 2017 Çarşamba27 R.Ahir 1438
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  • Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık.Sonra onu, aşağıların aşağısına indirdik.Ancak, iman edip salih ameller işleyenler başka. Onlar için devamlı bir mükâfat vardır.(Ey insan!) Böyle iken, hangi şey sana hesap ve cezayı yalanlatıyor?Allah, hükmedenlerin en iyi hükmedeni değil midir?(Tin 4-8)
  • “Benim misâlimle sizin misâliniz, şu temsile benzer: Bir adam var ateş yakmış. Ateş etrafı aydınlatınca, pervaneler (gece kelebekleri) ve aydınlığı seven bir kısım hayvanlar bu ateşe kendilerini atmaya başlarlar. Adamcağız onları kurtarmaya (mâni olmaya) çalışır. Ancak hayvanlar galebe çalarak çoklukla ateşe atılırlar. Ben (tıpkı o adam gibi) ateşe düşmemeniz için belinizden yakalıyorum, ancak siz ateşe ateşe koşuyorsunuz”Buhârî, Rikâk 26
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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!

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Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!
Medipol Başakşehir'in milli futbolcusu ve kaptanı Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi'nin Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan milli sporcularıyla bir araya geldi.
Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma! Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma! Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!

Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı ziyaret ederek 37 değişik branşta kurs verilen atölyeleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı refakatinde gezdi. 
 
Engelliler Sarayı'ndaki kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyen Belözoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Bağcılarlı engelli milli atletlerle bir araya gelen Belözoğlu, başarılı atletlere katılacakları şampiyonada başarılar diledi. Atletler de Belözoğlu'nun futbolunu çok beğendiklerini ve her zaman maçlarını izlediklerini söylediler. 
 
Belözoğlu, "Sizi gördüm çok mutlu oldum. Hepinizin yüzü ve gözleri gülüyor. İnsana yaşama sevinci veriyorsunuz." diyerek duygularını dile getirdi. 
 

Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!
Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya böyle bir merkezi hizmete sunduğu için teşekkür eden Belözoğlu, "Çok etkilendim. Ülkemize böyle güzel ve donanımlı bir merkezi kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah buraya daha sık geleceğim. Çok güzel anlar yaşadım" dedi.

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