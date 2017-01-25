Emre Belözoğlu'ndan anlamlı buluşma!

Emre Belözoğlu, Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı'nı ziyaret ederek 37 değişik branşta kurs verilen atölyeleri Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı refakatinde gezdi.



Engelliler Sarayı'ndaki kursiyerlerin çalışmalarını yakından inceleyen Belözoğlu, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bedensel Engelliler Dünya Şampiyonası'na hazırlanan Bağcılarlı engelli milli atletlerle bir araya gelen Belözoğlu, başarılı atletlere katılacakları şampiyonada başarılar diledi. Atletler de Belözoğlu'nun futbolunu çok beğendiklerini ve her zaman maçlarını izlediklerini söylediler.



Belözoğlu, "Sizi gördüm çok mutlu oldum. Hepinizin yüzü ve gözleri gülüyor. İnsana yaşama sevinci veriyorsunuz." diyerek duygularını dile getirdi.





Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'ya böyle bir merkezi hizmete sunduğu için teşekkür eden Belözoğlu, "Çok etkilendim. Ülkemize böyle güzel ve donanımlı bir merkezi kazandırdığınız için teşekkür ediyorum. İnşallah buraya daha sık geleceğim. Çok güzel anlar yaşadım" dedi.