MHP'de "hayır" diyen başkan görevden alındı

MHP İlkadım İlçe Başkanı, referandumda ''hayır'' diyeceğini açıklayınca görevden alındı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun İl Başkanı Taner Tekin, genel merkezin kararına uymayan MHP İlkadım İlçe Başkanı Av. Ali Korkmaz'ın görevden alındığını açıkladı.

MHP Samsun İl Başkanı Tekin, Korkmaz'ın kendi sosyal paylaşım sayfasında paylaştığı yazı yüzünden görevden alındığını belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi İlkadım İlçe Başkanı ve Yönetim Kurulu, İlçe Başkanının kendi şahsi sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamanın partimizin genel politikası ile aykırılığı sebebiyle, Genel Merkezimizin kararına istinaden bugün itibari ile görevine son verilmiştir. Milliyetçi Hareket Partisi kurumsal bir siyasi partidir, Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkez Divan Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, İl ve İlçe Teşkilatlarıyla bir bütündür. Bu uyumun bozulması ve Av. Ali Korkmaz beyin kişisel görüşünün parti teşkilatlarımızla bir ilişkisi söz konusu değildir. MHP İlkadım İlçe Başkanlığı'na en kısa sürede yeni atama yapılarak kamuoyuna duyurulacaktır" dedi.

"Koltuğa ihtiyacım yok"

Görevden alınan MHP İlkadım İlçe Başkanı Av. Ali Korkmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Anayasal değişiklikle ilgili görüşlerimin genel merkez yönetimiyle çelişmesi nedeniyle görevden alınmış bulunmaktayım. Hayatım boyunca bana verilen emaneti verene karşı kullanmadım. Bu yüzden bu tasarrufu normal karşılıyorum. Muhalif değilim hiç olmadım ama muhaliflerden daha sert eleştirilerim oldu, yine olur. Ama bana göre muhalefet bu ülkede "sen kalk ben oturayım" davasına dönmüştür. Düşünce ve ifade hürriyetime düşkünlüğüm nedeniyle bu gelişme benim için de olumludur. Kimseye kırgın kuskun değilim. İdeallerime koltukla sahip olmadım taşımak için de koltuğa ihtiyacım yok."